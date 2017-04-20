Руководство ПХЗ поздравило жителей Павлограда и ветеранов с праздником Победы

Технический директор Павлоградского химзавода Евгений Устименко от имени администрации и трудового коллектива предприятия поздравил жителей Павлограда и ветеранов с праздником Победы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно во время празднования 9 мая в Павлограде, в котором приняли участие сотрудники Павлоградского химического завода.

«На протяжении многих десятилетий День Победы является самым святым праздником для всех граждан нашей страны. Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань памяти тем, кто не допустил прихода фашизма на нашу землю. Мы свято чтим память о дедах и прадедах, не вернувшихся с полей сражений и отдавших свои жизни за нашу свободу. Тысячи наших заводчан ушли на фронт и работали на эвакуированных предприятиях в тылу. Они делали все, чтобы приблизить миг долгожданной победы. А в послевоенные годы на них легла тяжелая ноша – поднимать страну из руин. Благодаря вам мы сегодня живем, трудимся и растим детей. Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются, а дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед, к новым подвигам, успехам и достижениям», - сказал он.

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