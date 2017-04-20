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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:50 | 10.05.2017
Жители области в «Машинах времени» совершат путешествие в прошлое (ИНТЕРЕСНО)

Ночная экскурсия пройдет в субботу, 13 мая, в днепровском техническом музее «Машины времени». Посетители смогут увидеть технические артефакты ХХ века, попробовать воспользоваться ими и почувствовать атмосферу прошлого, сообщили в управлении культуры, национальностей и религий ДнепрОГА.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Акция начнется в музее «Машины времени» в 17:30 и продлится до 23:00. Посетители старшего поколения смогут окунуться в детство и юность, прикоснуться к артефактам советского периода и вспомнить те времена, «когда деревья были большими», - рассказал директор музея «Машины времени» Михаил Прудников.

Во время акции «Ночь музеев» жители области смогут увидеть технику середины 20-го века, в частности, вспомнить вкус газированной воды из уличных автоматов, посмотреть фильмы на киноаппаратах класса «олдскул» и пройти мастер-классы по токарному ремеслу и Петриковской росписи.

Посетители также смогут осмотреть выставку отечественных и зарубежных ретроавтомобилей, прокатиться на стилизованном под милицейский старом автобусе.

Детям будет интересно посмотреть на игровые автоматы 70-80 годов прошлого столетия, добавляют организаторы.

Ностальгическое настроение будут создавать музыканты группы «ШТОРМ», которые будут играть легендарные шлягеры прошлого - от «Битлз» до «Машины времени».

Адрес музея «Машины времени»: ул.Мандрыковская, 44.

«Ночь музеев» - международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции - показать ресурсы, возможности и потенциал современных музеев, привлечь к их посещению молодежь. Впервые акцию провели в 1997 году в Берлине.
 
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Теги: Днепропетровщина

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