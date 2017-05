| Общество | 18:53 | 10.05.2017 Криворожский модульный городок для переселенцев озеленили (ФОТОРЕПОРТАЖ) «Зеленую зону» обустроили в Криворожском модульном городке. По словам советника председателя ДнепрОГА Виталия Литвина, на территории поселения посадили три сотни деревьев и кустов. Озеленение – совместный проект команды Валентина Резниченко и Совета Европы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Криворожский модульный городок сделали более уютным. Теперь вокруг него растут деревья ... и кусты. «Высажено около трехсот растений. Это финальный этап реализации совместного проекта ДнепрОГА и Совета Европы «Зеленый дом», - рассказал советник председателя ДнепрОГА Виталий Литвин. - Задача команды Валентина Резниченко - помочь переселенцам полностью освоиться на новом месте. Озеленение домов сделает их жизнь более комфортной». К проекту озеленения в Кривом Роге присоединилась Украинская общественная краевая организация "Ласточка" из Дании, рассказал советник главы области. Дети переселенцев получили от нее футболки. Это уже пятый городок для переселенцев, где обустроили «зеленую зону». «Наша основная цель – защита прав внутренне перемещенных лиц на национальном уровне. Сюда же входит и социальная адаптация переселенцев. Мы озеленили уже пятый - Криворожский - модульный городок. Перед этим были Днепр, Павлоград, Каменское и Никополь. После высадки растений городки становятся более уютными», - сказал региональный координатор проекта по помощи переселенцам Совета Европы Александр Киселев. На озеленение Криворожского модульного городка Совет Европы выделил около ста тысяч гривен.

