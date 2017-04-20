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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 08:36 | 11.05.2017
Сутки в зоне АТО прошли без погибших среди военных

За минувшие сутки, 10 мая, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 37 обстрелов позиций украинских силовиков. Один военнослужащий получил ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на Приморском направлении, из переносных реактивных систем «Град» «П», минометов калибра 82-мм, вооружение танка, БМП, БТР, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал позиции морских пехотинцев в районе Широкино. Красногоровку накрывали огнем минометов калибра 82-мм. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам наших войск вблизи Водяного.

На Донецком направлении, из 120-миллиметровых минометов противник обстреливал опорные пункты вблизи шахты «Бутовка», а из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия накрывал огнем защитников Зайцево. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров огонь велся по позициям военных под Каменкой.

На Луганском направлении, из минометов калибра 120-мм и противотанковых гранатометов противник обстреливал Новоалександровку, а из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Валуйского и Новозвановки.

В отдельных случаях украинские военнослужащие вели ответный огонь.
 
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Теги: общество, АТО, новости АТО

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