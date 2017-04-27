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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:38 | 11.05.2017
Весной от «клещевых» инфекций в области пострадали уже 11 человек

С начала года в области обнаружили уже 11 случаев опасной болезни Лайма, которую переносят клещи. В департаменте здравоохранения ДнепрОГА утверждают: опасность существует, но умная профилактика поможет уберечься.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Болезнь Лайма - опасное инфекционное заболевание, которое передается с укусами клещей и поражает кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце. В течение четырех месяцев 2017 года в области зафиксировали 11 случаев этого заболевания, однако реально укусов клещей значительно больше - просто инфекция есть не у всех насекомых», - рассказали в облгосадминистрации.

В теплое время года, когда люди выезжают на природу, значительно увеличивается уровень спровоцированных клещами заболеваний. Предупредить опасность поможет только профилактика, утверждают специалисты. Речь идет, прежде всего, о закрытых обуви и одежде во время пикников, использовании специальных спреев для отпугивания насекомых, осмотре кожи после прогулок.

В случае укуса клеща врачи настоятельно советуют ни в коем случае не вытягивать его самостоятельно, а обращаться к травматологам.

«Медики отправят клеща в областную санитарно-эпидемиологическую станцию - там проведут анализ на наличие у него инфекций. Через несколько недель пострадавшему нужно будет сдать анализы на болезнь Лайма. Если подтвердится заболевания - пациент будет лечиться в инфекционной больнице, где ему проведут антибактериальную терапию. В среднем за две недели он будет здоров», - рассказал заведующий отделением городской клинической больницы № 21 Владимир Чумак.

В течение двух последних лет в Днепропетровской области зарегистрировано более четырехсот случаев болезни Лайма, сообщили медики.


 
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