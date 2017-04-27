В этом году в Голубовке появится новый детсад - Валентин Резниченко

В селе Голубовка Новомосковского района реконструируют детский сад на 220 детей. Всего в 2017 году в Днепропетровской области восстановят 12 дошкольных учебных учреждений.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



«В небольших селах области проблема нехватки мест в детских садах. Мы работаем над исправлением этой ситуации. В Голубовке уже начались работы - там восстанавливают детский сад «Солнышко». Всего в этом году двери откроют 12 реконструированных дошкольных учебных учреждений, а это более тысячи мест», - отметил Валентин Резниченко.



Детсад «Солнышко» построили в 90-х годах. Впоследствии часть помещения закрыли, и она медленно разрушалась. Несколько лет назад количество детей в селе увеличилась, и спрос на места в саду вырос. Поэтому местные власти решили реконструировать вторую часть помещения.



«Здесь не было хорошей кровли, поэтому прежде всего мы восстановили ее. Затем уже приступили к внутренним работам: сделали подвесной потолок, поштукатурили стены. Сейчас обрабатываем фасад», - рассказал представитель подрядной организации Виталий Науменко.

«Мы рады, что у нас будет такой современный детский сад. Надеемся, что это станет стимулом для того, чтобы сюда привозили детей из соседних сел», - говорит председатель Голубовского сельсовета Александр Нездиймынога.



Сейчас детсад «Солнышко» посещает более сотни детей. После реконструкции количество мест увеличится вдвое.