| Общество | 11:12 | 11.05.2017 В этом году в Голубовке появится новый детсад - Валентин Резниченко В селе Голубовка Новомосковского района реконструируют детский сад на 220 детей. Всего в 2017 году в Днепропетровской области восстановят 12 дошкольных учебных учреждений. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



«В небольших селах области проблема нехватки мест в детских садах. Мы работаем над исправлением этой ситуации. В Голубовке уже начались работы - там восстанавливают детский сад «Солнышко». Всего в этом году двери откроют 12 реконструированных дошкольных учебных учреждений, а это более тысячи мест», - отметил Валентин Резниченко.



Детсад «Солнышко» построили в 90-х годах. Впоследствии часть помещения закрыли, и она медленно разрушалась. Несколько лет назад количество детей в селе увеличилась, и спрос на места в саду вырос. Поэтому местные власти решили реконструировать вторую часть помещения.



«Здесь не было хорошей кровли, поэтому прежде всего мы восстановили ее. Затем уже приступили к внутренним работам: сделали подвесной потолок, поштукатурили стены. Сейчас обрабатываем фасад», - рассказал представитель подрядной организации Виталий Науменко. «Мы рады, что у нас будет такой современный детский сад. Надеемся, что это станет стимулом для того, чтобы сюда привозили детей из соседних сел», - говорит председатель Голубовского сельсовета Александр Нездиймынога.



Сейчас детсад «Солнышко» посещает более сотни детей. После реконструкции количество мест увеличится вдвое. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7