| Общество | 11:19 | 11.05.2017 Работники Павлоградского химического завода приняли участие в праздновании Дня Победы в Павлограде (ФОТОРЕПОРТАЖ) 9 мая в поселке им. 18 сентября г. Павлограда чествовали ветеранов Великой отечественной войны. В торжествах по случаю Дня Победы приняли участие и работники Павлоградского химического завода. На предприятии одним из приоритетных направлений является забота и помощь о ветеранах. Праздничная колонна прошла от завода до мемориала в поселке им. 18 сентября, где состоялось возложение цветов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Колона жителей поселка им. 18 сентября, военнослужащих и сотрудников ГП «Павлоградского химического завода» направилась к мемориалу «Славы» Технический директор Павлоградского химзавода Евгений Устименко от имени администрации и трудового коллектива предприятия поздравил жителей Павлограда и ветеранов с праздником Победы: «На протяжении многих десятилетий День Победы является самым святым праздником для всех граждан нашей страны. Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань памяти тем, кто не допустил прихода фашизма на нашу землю. Мы свято чтим память о дедах и прадедах, не вернувшихся с полей сражений и отдавших свои жизни за нашу свободу. Тысячи наших заводчан ушли на фронт и работали на эвакуированных предприятиях в тылу. Они делали все, чтобы приблизить миг долгожданной победы. А в послевоенные годы на них легла тяжелая ноша – поднимать страну из руин. Благодаря вам мы сегодня живем, трудимся и растим детей. Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются, а дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед, к новым подвигам, успехам и достижениям», - сказал он. Председатель объединенного профсоюзного комитета ГП «НПО «Павлоградский химический завод» Фарит Фассахович Губайдуллин сообщил, что сегодня на предприятии здравствуют 119 участников войны и 27 участников боевых действий: «Во время войны наше предприятие выпускало огромную номенклатуру оборонной продукции, тогда на ПХЗ работало около 12 тыс. человек. Когда началась война, 3 тысячи заводчан ушли на фронт. Оставшиеся работники были эвакуированы в глубокий тыл Новосибирск, Ташкент, Челябинск, Копейск и другие города. И там, в тылу, наши работники в кратчайшие сроки восстановили производственные мощности и до Победы трудились. Некоторые предприятия были созданы буквально в чистом поле, за несколько месяцев. Многие из тех, кто воевал, домой не вернулись. Поэтому 9 мая – для нас особый праздник. Сегодня на Павлоградском химическом заводе здравствуют 119 участников войны и 27 участников боевых действий. Ежегодно 9 мая проводятся митинги возле Мемориала Славы и на Братском кладбище заводского поселка. Мы вручаем ветеранам материальную помощь. Конечно же, поздравляем их. И не только с Днем Победы, но и со всеми юбилейными датами. Связь между нашим коллективом и ветеранами продолжается уже многие десятилетия», - сказал он. Начальник управления охраны труда и экологического надзора и специального режима, главный эколог Павлоградского химического завода Татьяна Холоденко отметила, что 9 мая для ее семьи – один из самых главных праздников: «9 мая – один из самых значимых праздников для нашей семьи. Эта дата связана со значимыми событиями в жизни самых близких моих людей. 17 мая 1942 года во время обороны Харьковской области погиб мой дядя Погодин Григорий Григорьевич, был похоронен в братской могиле. Он был командиром взвода. Тогда 600 тысяч армии Тимошенко попали в «холодный котел». У солдат было много оружия, но они не могли его применить, потому что были отрезаны немцами от горючего. Вторая памятная дата – День рождения моего отца. Он родился 9 мая 1929 года. Так что, праздновать будем, но со слезами на глазах, радостными и горькими одновременно», - сказала она. Участник боевых действий, инвалид детства Надежда Бондаренко отметила, что она уже давно на пенсии, но родной завод всегда поздравляет с 9 мая: «9 мая имеет для меня большое значение. Во время Второй отечественной войны погиб мой отец. Я родилась в 1941 году. Когда мне не было и года, случилась беда, в результате которой я стала инвалидом. Потом жизнь сложилась по-разному. 21 год я проработала на Павлоградском химическом заводе. Уже давно на пенсии, но родной завод всегда поздравляет с 9 мая. Спасибо им большое», - сказала она.

Участник боевых действий, ветеран ВОВ Елена Ведмидь рассказала, что она отдала заводу почти 30 лет своей жизни. «Во время войны мы жили в землянке. Мой отец погиб в Тульской области, оставив сиротами троих детей. Мне тогда было 9 лет. В 1950 году я пришла работать на Павлоградский химический завод. Проработала в 3-м цеху 29 лет. В молодые годы вместе с напарницей перебрасывала мешки с селитрой. Спасибо заводу, что помнят, поздравляют, приглашают на праздник Победы», - сказала она.

1

Участник войны Николай Гордиенко проработал на предприятии полстолетия. «9 мая – великий праздник. Я всегда его отмечаю, потому что мой отец Гордиенко Иван Филиппович погиб во время ВОВ в Харьковской области. Был похоронен в братской могиле. Нас осталось трое сирот. Мне тогда было 11 лет. Когда освобождали Павлоград, я был ранен. Лежал в военном госпитале. Потом меня мама забрала и до окончания войны я работал пастухом в колхозе. Таким образом, в 12 лет у меня уже было почти 2 года стажа. В 1951 году начал работать на ПХЗ. Мой общий рабочий стаж – 69 лет. Нас всегда поздравляют от завода, а в этом году даже денежную помощь предоставили», - сказал он.

Ветеран Великой отечественной войны, участник боевых действий Петр Иванович Скубак был участником парада Победы в 1945 году. «Я прошел всю войну, служил 8 лет. Служил в Эстонии, Норвегии, потом был в Германии, Польше. Был на параде в Москве в 1945 году. Получил орден за отвагу. Демобилизовался в 1952-ом, в этом же году и пришел на завод. 48 лет работал здесь слесарем, так что практически вся моя жизнь связана с заводом. Вся семья моя здесь работает. На 9 мая съезжаются все родственники, и мы отмечаем День Победы. Это священный праздник для нашей семьи», - сказал он.



