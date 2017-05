| Общество | 12:01 | 11.05.2017 В Днепре частично сузят проезжую часть на пр. Яворницкого В период с 27 по 31 мая по ул. Д. Яворницкого, в районе д. №54 (по четной стороне) и с 12 по 14 июня по просп. Д. Яворницкого, в районе д. №67 (по нечетной стороне) будет временно сужена проезжая часть. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета. Сужение проезжей части связано с реконструкцией самотечного канализационного коллектора. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, транспорт, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

