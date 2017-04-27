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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:02 | 11.05.2017
На Днепропетровщине ликвидировали многолетние подтопления села Мишурин Рог, - Валентин Резниченко

В селе Мишурин Рог Верхнеднепровского района завершился проект по ликвидации подтоплений, от которых жители страдали в течение 15 лет. Всего в этом году на Днепропетровщине планируют реализовать около 20 природоохранных инициатив, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Проблему с подтоплением села Мишурин Рог, которая наносила людям большие убытки, решили менее чем за год - расчистили старую систему водоотведения и установили новые водопропускные сети, - рассказал Валентин Резниченко. - В этом году на Днепропетровщине реализуем два десятка экопроектов - будем расчищать реки и ликвидировать подтопления».

В Мишурином Роге расчистили почти 5 километров старой системы водоотведения. Установили трубы, которые позволяют пустить значительные объемы воды в обход села к реке.

Мишурин Рог находится в низине, куда стекается вся талая и дождевая вода. С таким наплывом не справлялись водоотводные каналы, построенные еще в 60-х годах прошлого столетия. Вода заливала земельные участки и погреба домов местных жителей.
 
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