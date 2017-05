| Общество | 13:30 | 11.05.2017 Кабмин еще на месяц продлил чрезвычайные меры в сфере энергетики Кабинет министров продлил в третий раз действие чрезвычайных мер в энергетике еще на месяц. Соответствующее предложение министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика правительство поддержало на заседании в четверг, 11 мая, передает «Корреспондент». «Нужно продолжать (меры, – ред), потому что должны принимать оперативные управленческие решения. Мы управляем системой не в штатном режиме, к большому сожалению. Но и это испытание мы пройдем, кто бы нам как не мешал», – сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. По словам Насалика, введение чрезвычайных мер позволило сэкономить 1,7 млн тонн угля и увеличить его запасы на складах до 2,2 млн тонн, что соответствует уровню запасов осенью 2016 года – перед началом отопительного сезона. Насалик также сообщил, что благодаря введенным мерам вклад атомной энергетики в выработку электроэнергии в Украине в апреле достиг 62,5%, а в минувшее воскресение был установлен абсолютный рекорд – 68% по сравнению с 47% в мае прошлого года.

Напомним, чрезвычайные меры в энергетике вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7