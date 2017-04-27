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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:30 | 11.05.2017
Кабмин еще на месяц продлил чрезвычайные меры в сфере энергетики

Кабинет министров продлил в третий раз действие чрезвычайных мер в энергетике еще на месяц. Соответствующее предложение министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика правительство поддержало на заседании в четверг, 11 мая, передает «Корреспондент».

«Нужно продолжать (меры, – ред), потому что должны принимать оперативные управленческие решения. Мы управляем системой не в штатном режиме, к большому сожалению. Но и это испытание мы пройдем, кто бы нам как не мешал», – сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам Насалика, введение чрезвычайных мер позволило сэкономить 1,7 млн тонн угля и увеличить его запасы на складах до 2,2 млн тонн, что соответствует уровню запасов осенью 2016 года – перед началом отопительного сезона.

Насалик также сообщил, что благодаря введенным мерам вклад атомной энергетики в выработку электроэнергии в Украине в апреле достиг 62,5%, а в минувшее воскресение был установлен абсолютный рекорд – 68% по сравнению с 47% в мае прошлого года.


Напомним, чрезвычайные меры в энергетике вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны.
 
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Теги: Украина

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