| Общество | 14:22 | 11.05.2017 В этом году на Днепропетровщине отремонтируют дорогу международного значения - Валентин Резниченко К концу 2017 года на Днепропетровщине планируют отремонтировать четыре дороги международного значения. В частности, в селе Николаевка начался ремонт автодороги Знаменовка-Луганск-Изварино. Это дорога, которая соединяет четыре области, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации. «В этом году началось активное восстановление дорог международного значения. Планируем, что уже через пять лет такие автодороги Днепропетровщины будут приведены в порядок», - сказал Валентин Резниченко.



Ремонтные работы на трассе Знаменовка-Луганск-Изварино начались в конце апреля. Следит за выполнением Служба автодорог области - проект финансируется из государственного бюджета.



«Мы начали снимать старый асфальт. Сделаем сначала одну полосу, по другой будут двигаться автомобили. Полностью перекрыть трассу не может - нет объездной дороги. По завершению всех работ планируем обустроить обочины и установить дорожные знаки», - рассказал представитель подрядной организации Карен Сейранов.



Автодорога Знаменовка-Луганск-Изварино капитально не ремонтировалась около 20 лет.



«Дорога была ужасная - яма на яме. Сложно было проехать. Сейчас уже есть положительные сдвиги - начали ремонт. Надеемся, что теперь все будет хорошо», - сказал водитель маршрутного такси Михаил. Завершить ремонт планируется в этом году.

