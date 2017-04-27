В Украине создали виртуальный центр для тренировок пилотов

В Украине создан современный виртуальный центр для подготовки украинских пилотов вертолетов , передает biz.liga.net.

Заказчиком центра является научно-производственное объединения АВИА, которое занимается разработкой и созданием тренировочных комплексов для авиаторов.

Главным объектом центра является тренажер-вертолет с диспетчерской для инструкторов.

В диспетчерском пункте сформирована видео-стена - шесть мониторов в связке с предустановленным программным обеспечением. Пункт создан для моделирования сценариев при нестандартных полетах, например, при отказе двигателя, механическое повреждение вертолета или при сложных погодных условиях.

Во время тренировок в центре пилоты смогут максимально приблизиться к реальным условиям. Тренироваться там смогут пилоты и экипажи вертолетов Ми-8МТВ, Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-24.