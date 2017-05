| Общество | 16:34 | 11.05.2017 В Украине создали виртуальный центр для тренировок пилотов В Украине создан современный виртуальный центр для подготовки украинских пилотов вертолетов , передает biz.liga.net. Заказчиком центра является научно-производственное объединения АВИА, которое занимается разработкой и созданием тренировочных комплексов для авиаторов. Главным объектом центра является тренажер-вертолет с диспетчерской для инструкторов. В диспетчерском пункте сформирована видео-стена - шесть мониторов в связке с предустановленным программным обеспечением. Пункт создан для моделирования сценариев при нестандартных полетах, например, при отказе двигателя, механическое повреждение вертолета или при сложных погодных условиях. Во время тренировок в центре пилоты смогут максимально приблизиться к реальным условиям. Тренироваться там смогут пилоты и экипажи вертолетов Ми-8МТВ, Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-24. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

