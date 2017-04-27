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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:05 | 11.05.2017
Выставка популярного балетного фотографа открылась в ДнепрОГА

В помещении ДнепрОГА открылась выставка эстонского фотографа Джека Девента «Звезды Украины». На снимках – знаменитости украинского балета, которые выступают на международных сценах. Автор фотографирует в ведущих оперных и балетных театрах и является одним из самых публикуемых в мире. Выставка будет экспонироваться две недели.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Сегодня в холле ДнепрОГА необычная выставка. На фото – люди, которые родились в Украине и выступают в балетных труппах по всему миру. Они – в моменты танца или репетиции. Приятно, что герои фото учились балетному искусству в Украине», – отметил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик.

В последнее время Джек Девент снимал балет в более чем 20 ведущих театрах мира, в частности New York Lincoln Center и Deutsche Opera. Его фотоаппарат фиксировал искусство танца таких звезд, как Дороти Жильбер, Светлана Захарова, Сергей Полунин, Наталья Осипова, Ульяна Лопаткина, Сара Лэмб, Тамара Рохо.

«Днепр – культурная столица Украины. Подумали, почему бы здесь не сделать выставку. Я понял, что супер-балерины – из Украины, к тому же – из Днепра, – говорит Джек Девент. – Балет это красиво, и я люблю его с детства. Когда стал фотографом, объединил эти две любви».

Джек Девент – творческий псевдоним фотографа. В Эстонии он известен как Яак Еннусте. Его фото используют такие популярные издания, как Dance Europe Dans Tidingen, Russian Vogue, BBC Proms Magazine.

«Балет снимать непросто. Делаю много снимков – но мало получается. В балете свои каноны – все должно быть правильно. Но сложность не только в этом. Каждое движение – только один раз. Не поймал момент – и все», – рассказал об особенностях своей работы фотограф.

Вскоре выставка будет экспонироваться в Центре предоставления админуслуг Днепра (ТЦ «Наша правда»). Затем автор передаст фото Днепровскому театру оперы и балета.
«Джек Девент посетил премьеру в оперном «Кармен и Хозе». Надеюсь, скоро увидим фото наших артистов», – рассказала заведующая литературной частью театра оперы и балета Днепра Майя Лебедева.

Место проведения выставки: Днепр, пр. А. Поля,1, облгосадминистрация, 1-й этаж, холл. Вход свободный.
 
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Теги: Днепропетровщина

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