| Общество | 17:05 | 11.05.2017 Выставка популярного балетного фотографа открылась в ДнепрОГА В помещении ДнепрОГА открылась выставка эстонского фотографа Джека Девента «Звезды Украины». На снимках – знаменитости украинского балета, которые выступают на международных сценах. Автор фотографирует в ведущих оперных и балетных театрах и является одним из самых публикуемых в мире. Выставка будет экспонироваться две недели. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Сегодня в холле ДнепрОГА необычная выставка. На фото – люди, которые родились в Украине и выступают в балетных труппах по всему миру. Они – в моменты танца или репетиции. Приятно, что герои фото учились балетному искусству в Украине», – отметил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик. В последнее время Джек Девент снимал балет в более чем 20 ведущих театрах мира, в частности New York Lincoln Center и Deutsche Opera. Его фотоаппарат фиксировал искусство танца таких звезд, как Дороти Жильбер, Светлана Захарова, Сергей Полунин, Наталья Осипова, Ульяна Лопаткина, Сара Лэмб, Тамара Рохо. «Днепр – культурная столица Украины. Подумали, почему бы здесь не сделать выставку. Я понял, что супер-балерины – из Украины, к тому же – из Днепра, – говорит Джек Девент. – Балет это красиво, и я люблю его с детства. Когда стал фотографом, объединил эти две любви». Джек Девент – творческий псевдоним фотографа. В Эстонии он известен как Яак Еннусте. Его фото используют такие популярные издания, как Dance Europe Dans Tidingen, Russian Vogue, BBC Proms Magazine. «Балет снимать непросто. Делаю много снимков – но мало получается. В балете свои каноны – все должно быть правильно. Но сложность не только в этом. Каждое движение – только один раз. Не поймал момент – и все», – рассказал об особенностях своей работы фотограф. Вскоре выставка будет экспонироваться в Центре предоставления админуслуг Днепра (ТЦ «Наша правда»). Затем автор передаст фото Днепровскому театру оперы и балета.

«Джек Девент посетил премьеру в оперном «Кармен и Хозе». Надеюсь, скоро увидим фото наших артистов», – рассказала заведующая литературной частью театра оперы и балета Днепра Майя Лебедева. Место проведения выставки: Днепр, пр. А. Поля,1, облгосадминистрация, 1-й этаж, холл. Вход свободный.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7