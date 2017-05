| Общество | 17:46 | 11.05.2017 Сегодня на Павлоградском химзаводе здравствуют 119 участников войны и 27 участников боевых действий, - глава объединенного профкома (ВИДЕО) Председатель объединенного профсоюзного комитета ГП «НПО «Павлоградский химический завод» Фарит Фассахович Губайдуллин сообщил, что сегодня на предприятии здравствуют 119 участников войны и 27 участников боевых действий. Об этом он рассказал ИА «МОСТ-ДНЕПР» во время торжеств по случаю Дня Победы в Павлограде. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7