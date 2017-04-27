Сегодня на Павлоградском химзаводе здравствуют 119 участников войны и 27 участников боевых действий, - глава объединенного профкома (ВИДЕО)
Председатель объединенного профсоюзного комитета ГП «НПО «Павлоградский химический завод» Фарит Фассахович Губайдуллин сообщил, что сегодня на предприятии здравствуют 119 участников войны и 27 участников боевых действий.
Об этом он рассказал ИА «МОСТ-ДНЕПР» во время торжеств по случаю Дня Победы в Павлограде.
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