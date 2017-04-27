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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:38 | 11.05.2017
Новости четверга: что сделано на Днепропетровщине

В Межевой завершают реконструкцию спорткомплекса, в Вербоватовке строят социальное жилье, а в Царичанке капитально отремонтировали школу. ТОП-5 инфраструктурных проектов четверга.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

• В поселке Межевая завершают реконструкцию спортивного комплекса. Уже капитально отремонтировали помещение с душевыми и раздевалками, которое до этого пустовало и разрушалось. Почти готовы три игровых поля - футбольное с трибунами на две тысячи зрителей, баскетбольное и волейбольное. На этих стадионах осталось только уложить покрытие, в общем, работы выполнены на 98%.

• В селе Вербоватовка Юрьевского района реконструируют под социальное жилье дом на 12 квартир. Там уже заменили кровлю, окна, двери, утеплили стены. Остались внутренняя отделка и благоустройство двора. Всего на Днепропетровщине этого года реконструируют четыре дома, в которых будут жить молодые сельские специалисты. Работы продолжаются в Юрьевском, Петропавловском, Васильковском и Царичанском районах.

• В Царичанке завершили капитальную реконструкцию опорной школы, которую не ремонтировали более 30 лет. Там заменили кровлю, пол, окна, двери, установили энергоэффективную систему отопления, отремонтировали классы, закупили новую мебель и мультимедийное оборудование. В обновленной школе учатся 700 детей.

• В Кривом Роге начали ремонт улицы Волгоградская, где обновят 1,7 километров дороги. Всего в этом году на Днепропетровщине областным счет планируют капитально отремонтировать около 160 коммунальных дорог.

• В поселке Вольное начали капитальную реконструкцию здания под детский сад. Строители сделают перепланировку, заменят кровлю, окна, двери, выполнят отделку. Работы в современном заведении почти 60 детей планируют завершить до конца 2017 года.
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Теги: общество, Днепропетровщина

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