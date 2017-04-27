Вилкул дал свидетельские показания в ГПУ: Мы требуем справедливого расследования нападений радикалов на участников празднования 9 мая в Днепре

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте, народный депутат Александр Вилкул заявил, что правоохранительные органы обязаны провести справедливое и всестороннее расследование провокаций и нападений радикалов на ветеранов и участников Марша Победы, которые проходили 9 мая 2017 года в Днепре и в других городах нашей страны.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«Украине нужен мир и единство. Власть должна показать, что не радикальные группы, а закон – главный в нашей стране. Необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение гражданских прав и свобод. Как свидетель происходившего 9 мая в Днепре, я дал показания в прокуратуре и открыт к сотрудничеству со следствием», - подчеркнул он.

Он отметил, что радикалы своими действиями умышленно провоцировали власть. Их задача была нанести удар по правоохранительным органам и развязать себе руки для дальнейших противоправных действий.

«Внимание ЕС приковано к Украине, которая заканчивает переговоры о получении безвиза. И что видят европейцы? Людей в балаклавах, которые целятся в митингующих из гранатомета в центре Киева? Нападения на стариков, освободивших Европу от фашизма?

Считаю, что работники правоохранительных органов, которые защищали мирных граждан, действовали правильно», - отметил он.

Как сообщалось ранее, в Днепре 11 мая радикалы подожгли офис Оппозиционного Блока.

«Это не совпадение, что именно сейчас активизировались попытки расколоть украинское общество. Потому что радикалам не будет места в мирной, демократической европейской Украине. У них исчез рейтинг. Вот они и развязали террор против единственной оппозиции, которая стоит на защите людей и их прав», - подчеркнул Вилкул.

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