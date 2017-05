| Общество | 08:06 | 12.05.2017 Вилкул дал свидетельские показания в ГПУ: Мы требуем справедливого расследования нападений радикалов на участников празднования 9 мая в Днепре Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте, народный депутат Александр Вилкул заявил, что правоохранительные органы обязаны провести справедливое и всестороннее расследование провокаций и нападений радикалов на ветеранов и участников Марша Победы, которые проходили 9 мая 2017 года в Днепре и в других городах нашей страны. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. «Украине нужен мир и единство. Власть должна показать, что не радикальные группы, а закон – главный в нашей стране. Необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение гражданских прав и свобод. Как свидетель происходившего 9 мая в Днепре, я дал показания в прокуратуре и открыт к сотрудничеству со следствием», - подчеркнул он. Он отметил, что радикалы своими действиями умышленно провоцировали власть. Их задача была нанести удар по правоохранительным органам и развязать себе руки для дальнейших противоправных действий. «Внимание ЕС приковано к Украине, которая заканчивает переговоры о получении безвиза. И что видят европейцы? Людей в балаклавах, которые целятся в митингующих из гранатомета в центре Киева? Нападения на стариков, освободивших Европу от фашизма? Считаю, что работники правоохранительных органов, которые защищали мирных граждан, действовали правильно», - отметил он. Как сообщалось ранее, в Днепре 11 мая радикалы подожгли офис Оппозиционного Блока. «Это не совпадение, что именно сейчас активизировались попытки расколоть украинское общество. Потому что радикалам не будет места в мирной, демократической европейской Украине. У них исчез рейтинг. Вот они и развязали террор против единственной оппозиции, которая стоит на защите людей и их прав», - подчеркнул Вилкул. Читайте также: в Днепре подожгли офис Оппозиционного Блока facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати прокуратура, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

