| Общество | 09:24 | 12.05.2017 В Италии отменили алименты для состоятельных людей Кассационный суд Италии вынес решение об изменении правил, касающихся расчетов и выплат алиментов после развода, передает Интерфакс.



Согласно вердикту суда, разведенные супруги, которые имеют достаточные финансовые средства или способны работать, не будут автоматически получать алименты.



Теперь суд при бракоразводных процессах будет исходить из возможностей бывших супругов самостоятельно себя содержать, а не исходить из их уровня жизни в браке.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7