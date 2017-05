| Общество | 09:57 | 12.05.2017 Тысячи людей в Днепре пришли на открытие Аллеи памяти погибших бойцов АТО, - Валентин Резниченко (ФОТО) Сегодня тысячи днепрян собрались на открытие Аллеи памяти почтить погибших во время Революции Достоинства и войны на Востоке. По приглашению председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, который инициировал создание мемориального комплекса, в город также приехали более 500 почетных гостей - политиков, дипломатов, деятелей культуры, бойцов АТО и их близких. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



Во время открытия Аллеи памяти в небо выпустили сотни белых шаров, символизирующих светлые души более 500 жителей Днепропетровщины, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины. В сопровождении оркестра колонны военных прошли торжественным маршем возле стел с фотографиями погибших.



«Аллея памяти в Днепре - самый масштабный в Украине мемориальный комплекс по чествованию Героев АТО и Революции Достоинства. Это - символ сопротивления украинского народа и его несокрушимого духа», - отметил Валентин Резниченко.



Ветераны АТО и родственники погибших собственноручно высадили 180 туй вокруг огромных стеклянных стел, которые подсвечиваются ночью. Кроме портретов бойцов на стелах - фотографии с передовой, снятые украинскими военными фотокорреспондентами, в том числе и известным фотографом Дмитрием Муравским. Благодаря подсветке фотографии чрезвычайно реалистичны.



Самый масштабный в Украине проект реализован исключительно на средства меценатов.

