Ученые рассказали, какой продукт снижает чувство жажды

Повышенное потребление соли снижает потребность воды в организме, но в то же время усиливает чувство голода, передают «Подробности».

Как сообщается, исследование проводилось на астронавтах во время моделируемой миссии на Марс. Космонавты, которые принимали участие в симуляции полета, были разделены на три группы. Диета в каждой группе включала разное количество соли: 6,9 и 12 грамм в сутки соответственно.

Как оказалось, чем больше люди употребляли соли, тем больше они и выделяли соли, поскольку увеличивался объем мочи. Но при этом участники эксперимента не стали пить больше воды.

Но у космонавтов с высокосолевой диетой увеличилось чувство голода, то есть обычного количества еды уже было мало. Как рассказали ученые, организм, который насыщен солью, начинает использовать воду повторно. И этот процесс требует большого количества энергии, что усиливает чувство голода.

Ученые уверены, что полученные результаты могут изменить представление о водном балансе человеческого организма, и такие данные можно использовать не только при разработке планов длительных космических полетов, но и при создании новых методов лечения ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

