| Общество | 10:11 | 12.05.2017 Ученые рассказали, какой продукт снижает чувство жажды Повышенное потребление соли снижает потребность воды в организме, но в то же время усиливает чувство голода, передают «Подробности». Как сообщается, исследование проводилось на астронавтах во время моделируемой миссии на Марс. Космонавты, которые принимали участие в симуляции полета, были разделены на три группы. Диета в каждой группе включала разное количество соли: 6,9 и 12 грамм в сутки соответственно. Как оказалось, чем больше люди употребляли соли, тем больше они и выделяли соли, поскольку увеличивался объем мочи. Но при этом участники эксперимента не стали пить больше воды. Но у космонавтов с высокосолевой диетой увеличилось чувство голода, то есть обычного количества еды уже было мало. Как рассказали ученые, организм, который насыщен солью, начинает использовать воду повторно. И этот процесс требует большого количества энергии, что усиливает чувство голода. Ученые уверены, что полученные результаты могут изменить представление о водном балансе человеческого организма, и такие данные можно использовать не только при разработке планов длительных космических полетов, но и при создании новых методов лечения ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

