День Европы отметили в городах и районах Днепропетровщины (ФОТОРЕПОРТАЖ)

|
Сотни флагов Украины и Евросоюза появились во всех городах и районах Днепропетровщины. Ими украсили районные администрации и советы, дома культуры. С государственной символикой в руках люди собрались на торжества - так отметили День Европы.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
В Васильковке флагами украсили райгосадминистрацию.
В Каменском прошел настоящий парад национальностей.
Появились флаги и в Криничанской тергромаде.
В Покрове школьники развернули возле админздания два огромных флага: Украины и Европейского Союза.
День Европы отметили и в Богдановской объединенной общине.
Украшают флаги и Синельниковскую райгосадминистрацию.
Томаковская райгосадминистрация поддержала акцию.
Символика Европейского Союза появилась и на здании Юрьевской районной библиотеки.
В Апостолово в торжествах приняли участие военнослужащие.
А Новомосковск отметил дату песнями.