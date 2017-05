| Общество | 11:24 | 12.05.2017 День Европы отметили в городах и районах Днепропетровщины (ФОТОРЕПОРТАЖ) Сотни флагов Украины и Евросоюза появились во всех городах и районах Днепропетровщины. Ими украсили районные администрации и советы, дома культуры. С государственной символикой в руках люди собрались на торжества - так отметили День Европы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. В Васильковке флагами украсили райгосадминистрацию. В Каменском прошел настоящий парад национальностей. Появились флаги и в Криничанской тергромаде. В Покрове школьники развернули возле админздания два огромных флага: Украины и Европейского Союза. День Европы отметили и в Богдановской объединенной общине. Украшают флаги и Синельниковскую райгосадминистрацию. Томаковская райгосадминистрация поддержала акцию. Символика Европейского Союза появилась и на здании Юрьевской районной библиотеки. В Апостолово в торжествах приняли участие военнослужащие. А Новомосковск отметил дату песнями.



