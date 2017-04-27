Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
12.05.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдёт пятый фестиваль молодёжной культуры и спорта «Dnepr Extreme Open»
12.05.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Самые жесткие и грубые нарушения прав человека в восточных регионах Украины. Противодействие нарушениям прав человека в нынешних Украинских реалиях»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:24 | 12.05.2017
День Европы отметили в городах и районах Днепропетровщины (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сотни флагов Украины и Евросоюза появились во всех городах и районах Днепропетровщины. Ими украсили районные администрации и советы, дома культуры. С государственной символикой в руках люди собрались на торжества - так отметили День Европы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

В Васильковке флагами украсили райгосадминистрацию.

В Каменском прошел настоящий парад национальностей.

Появились флаги и в Криничанской тергромаде.

 В Покрове школьники развернули возле админздания два огромных флага: Украины и Европейского Союза.

 День Европы отметили и в Богдановской объединенной общине.

 Украшают флаги и Синельниковскую райгосадминистрацию.

 Томаковская райгосадминистрация поддержала акцию.

 Символика Европейского Союза появилась и на здании Юрьевской районной библиотеки.

 В Апостолово в торжествах приняли участие военнослужащие.

 А Новомосковск отметил дату песнями.



 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
11.05.2017 10:52 Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
Последние новости
12.05.2017
12:02		 На Днепропетровщине капитально ремонтируют коммунальные дороги, которые не обновляли десятки лет, - Валентин Резниченко
12.05.2017
11:24		 День Европы отметили в городах и районах Днепропетровщины (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12.05.2017
10:49		 Во Франции лев напал на дрессировщика (ВИДЕО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика