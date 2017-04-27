День Европы отметили в городах и районах Днепропетровщины (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сотни флагов Украины и Евросоюза появились во всех городах и районах Днепропетровщины. Ими украсили районные администрации и советы, дома культуры. С государственной символикой в руках люди собрались на торжества - так отметили День Европы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

В Васильковке флагами украсили райгосадминистрацию.

В Каменском прошел настоящий парад национальностей.

Появились флаги и в Криничанской тергромаде.

В Покрове школьники развернули возле админздания два огромных флага: Украины и Европейского Союза.

День Европы отметили и в Богдановской объединенной общине.

Украшают флаги и Синельниковскую райгосадминистрацию.

Томаковская райгосадминистрация поддержала акцию.

Символика Европейского Союза появилась и на здании Юрьевской районной библиотеки.

В Апостолово в торжествах приняли участие военнослужащие.

А Новомосковск отметил дату песнями.





