| Общество | 12:02 | 12.05.2017 На Днепропетровщине капитально ремонтируют коммунальные дороги, которые не обновляли десятки лет, - Валентин Резниченко На Днепропетровщине в разгаре капремонт коммунальных дорог - новый асфальт уже уложили на 6 улицах, работы продолжаются еще на 16. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, всего в этом году в области отремонтируют 160 дорог. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Отошли от текущих ремонтов дорог в пользу капитальных. Прежде всего, нужно качество, поэтому уже второй год дорожное покрытие в области ремонтируем кардинально. Используем современные технологии. В этом году новый асфальт планируем уложить на 160 коммунальных автодорогах, - рассказал Валентин Резниченко. - Сейчас 6 дорог уже отремонтировали, работы ведутся на 16 улицах».



Капитальный ремонт, в частности, завершается на ул. Единства в Марганце.



«Эта улица - одна из главных в городе. Она не знала капитального ремонта еще с советских времен. Ежегодно мы латали ямы, но это было неэффективно. Состояние дороги был ужасное», - рассказала заместитель мэра Марганца Ольга Маргацкая.



Дорожники уложили новый асфальт на всей проезжей части, сделали бордюры, сейчас работают над тротуарами. Завершить все работы планируют через две недели, сообщил подрядчик Геннадий Осадчук.



«В работе используем современную технику, - рассказал он. - Например, фрезеровку дороги выполняет специальная машина - мы программируем «команды» и просто контролируем результат. В Украине такой подход применяется впервые».



Местные жители от отремонтированной дороги в восторге:



«Приятно удивлен качеством. Ранее после поездки по этой дороге приходилось ремонтировать авто - были одни ямы. Теперь все иначе. Сколько себя помню, ремонта такого уровня в нашем городе никогда не было», - рассказал Геннадий Попов.



«Довольна тем, как делают тротуары. Они были такие, что невозможно пройти. Теперь все отлично, можно надевать каблуки», - поделилась Наталья Павленко.



Подрядчики дают 5 лет гарантии на свою работу.

