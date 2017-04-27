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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:54 | 12.05.2017
В Днепре открылась Аллея памяти: как это было (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Минута молчания, торжественный марш и слезы матерей. В ДнепрОГА открыли Аллею памяти в честь Героев, отдавших жизнь за независимость и мир в Украине. Как почтили память погибших на Майдане и в АТО - далее.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Аллея памяти - это современный комплекс со стеклянными стелами. На них - портреты погибших ...


и фото с передовой.


На открытие Аллеи памяти собрались тысячи людей.


Гости съехались со всей области.


К торжественному открытию присоединились руководители области и города, политики, дипломаты, деятели культуры, бойцы АТО и их близкие.


Родные погибших держали в руках их портреты.


Люди не могли сдержать слез.


Минута молчания ...


Дети запустили в небо воздушные шарики.


Белые шарики - в форме голубей. Они символизируют бессмертные души павших Героев.


«Простите нас, все близкие, что не смогли уберечь ваших детей, что мы вернулись, а они нет», - сказал боец АТО, советник председателя ДнепрОГА и председатель областной ассоциации воинов АТО Иван Начовный.

Он добавил, что команда Валентина Резниченко, общественные активисты, семьи погибших вложили в создание Аллеи памяти душу.

«Здесь душа каждого жителя области, который помнит и знает, что сделали ребята на этих фотографиях для того, чтобы здесь был мир», - сказал Иван Начовный.


Возле памятных стел военные прошли маршем. В частности, шагали пехотинцы, десантники, танкисты, студенты и курсанты Днепропетровщины.


В память о павшихк стелам возложили цветы.


Цветы несли и несли.


Трогательные минуты никого не оставили равнодушным.


Слезы печали и благодарности.


После официальной церемонии люди долго не расходились.


Ночью Аллея подсвечивается.
 
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Теги: Днепропетровщина

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