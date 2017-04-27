В Днепре открылась Аллея памяти: как это было (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Минута молчания, торжественный марш и слезы матерей. В ДнепрОГА открыли Аллею памяти в честь Героев, отдавших жизнь за независимость и мир в Украине. Как почтили память погибших на Майдане и в АТО - далее.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Аллея памяти - это современный комплекс со стеклянными стелами. На них - портреты погибших ...



и фото с передовой.



На открытие Аллеи памяти собрались тысячи людей.



Гости съехались со всей области.



К торжественному открытию присоединились руководители области и города, политики, дипломаты, деятели культуры, бойцы АТО и их близкие.





Родные погибших держали в руках их портреты.



Люди не могли сдержать слез.



Минута молчания ...



Дети запустили в небо воздушные шарики.



Белые шарики - в форме голубей. Они символизируют бессмертные души павших Героев.



«Простите нас, все близкие, что не смогли уберечь ваших детей, что мы вернулись, а они нет», - сказал боец АТО, советник председателя ДнепрОГА и председатель областной ассоциации воинов АТО Иван Начовный.

Он добавил, что команда Валентина Резниченко, общественные активисты, семьи погибших вложили в создание Аллеи памяти душу.

«Здесь душа каждого жителя области, который помнит и знает, что сделали ребята на этих фотографиях для того, чтобы здесь был мир», - сказал Иван Начовный.



Возле памятных стел военные прошли маршем. В частности, шагали пехотинцы, десантники, танкисты, студенты и курсанты Днепропетровщины.



В память о павшихк стелам возложили цветы.



Цветы несли и несли.



Трогательные минуты никого не оставили равнодушным.



Слезы печали и благодарности.



После официальной церемонии люди долго не расходились.



Ночью Аллея подсвечивается.

