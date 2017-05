| Общество | 12:54 | 12.05.2017 В Днепре открылась Аллея памяти: как это было (ФОТОРЕПОРТАЖ) Минута молчания, торжественный марш и слезы матерей. В ДнепрОГА открыли Аллею памяти в честь Героев, отдавших жизнь за независимость и мир в Украине. Как почтили память погибших на Майдане и в АТО - далее. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Аллея памяти - это современный комплекс со стеклянными стелами. На них - портреты погибших ...

и фото с передовой.

На открытие Аллеи памяти собрались тысячи людей.

Гости съехались со всей области.

К торжественному открытию присоединились руководители области и города, политики, дипломаты, деятели культуры, бойцы АТО и их близкие.





Родные погибших держали в руках их портреты.

Люди не могли сдержать слез.

Минута молчания ...

Дети запустили в небо воздушные шарики.

Белые шарики - в форме голубей. Они символизируют бессмертные души павших Героев.

«Простите нас, все близкие, что не смогли уберечь ваших детей, что мы вернулись, а они нет», - сказал боец АТО, советник председателя ДнепрОГА и председатель областной ассоциации воинов АТО Иван Начовный. Он добавил, что команда Валентина Резниченко, общественные активисты, семьи погибших вложили в создание Аллеи памяти душу. «Здесь душа каждого жителя области, который помнит и знает, что сделали ребята на этих фотографиях для того, чтобы здесь был мир», - сказал Иван Начовный.

Возле памятных стел военные прошли маршем. В частности, шагали пехотинцы, десантники, танкисты, студенты и курсанты Днепропетровщины.

В память о павшихк стелам возложили цветы.

Цветы несли и несли.

Трогательные минуты никого не оставили равнодушным.

Слезы печали и благодарности.

После официальной церемонии люди долго не расходились.

Ночью Аллея подсвечивается.

