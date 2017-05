| Общество | 13:50 | 12.05.2017 «Комок в горле. Спасибо всем: в честь кого этот мемориал, и тем, кто его сделал» – люди поражены уникальной Аллеей памяти возле ДнепрОГА В сквере возле ДнепрОГА торжественно открыли Аллею памяти – в честь полтысячи героев, погибших в Революции Достоинства и в АТО. Имена и фото погибших защитников выгравированы не только на стеклянных стелах, но и в сердцах тысяч украинцев. Те, кто пришел на открытие нового мемориала, не сдерживали слез и эмоций. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Аллея памяти уникальная. Сначала планировали разместить на ней только фамилии павших героев. Но мы создавали Аллею в соавторстве с матерями погибших, АТОшниками, общественностью, поэтому решили размещать и снимки. Самое сложное было найти качественные фото каждого погибшего. Тяжелой была работа дизайнеров, на обработку каждой фотографии ушло 3-4 часа, – отметил советник главы ДнепрОГА Юрий Голик. – Хотим, чтобы сюда приходили взрослые с детьми. Молодое поколение должно осознавать, какую цену заплатили наши защитники, чтобы они жили под мирным небом Днепропетровщины». Среди гостей – блогер Виктор Пузанов. Он уверен – такие места воспоминания должны быть по всей Украине. «Комок в горле. Огромное спасибо всем: в честь кого этот мемориал, и тем, кто его сделал. Это еще один шаг к свободной Украине, которая не зависит от имперского наследия. Конечно, очень много еще надо изменить в сознании людей. Но мы уже много сделали по сравнению с тем, что было в 2013 – начале 2014-го. Доказательство этому – эта Аллея.... Такие памятные места должны быть по всей стране. Ведь не только Днепропетровщина принимала и принимает участие в этой войне», – отметил Виктор Пузанов. Чтить память павшего в зоне АТО сына Александра будет приходить на Аллею Роза Мартынова. «Благодарна всем, кто создал такую Аллею, – утирая слезы, сказала мать. – Вражеская пуля оборвала его жизнь в 26 лет. Произошло это 12 августа 2014 года под Марьинкой. Хороший был пацан... Вместе с товарищами вывозил пленных и попал в засаду. Автобус расстреляли – все ребята погибли». Для Евгении Андрющенко Аллея памяти станет местом встречи с любимым мужем, а для 10-летнего Кости – с утраченным отцом. «Владимир служил в 93-й бригаде. В АТО пробыл всего полтора месяца. Но за это короткое время для ребят, с которыми воевал бок-о-бок, стал и отцом, и старшим братом», – рассказала жена героя. Не скрывает впечатлений от нового мемориального комплекса посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис. «Важно, чтобы люди помнили своих героев. Думаю, Днепр воплотил важную идею, сделав такую Аллею. И мне приятно быть на ее открытии, – отметил Марюс Януконис. – Литва поддерживает Украину в противостоянии внешней агрессии. У нас проходят реабилитацию раненые бойцы, Украине помогают наши волонтеры, неправительственные организации. Литовцы будут солидарны с украинцами и в дальнейшем». Правильным и полезным начинанием назвал проект команды Валентина Резниченко известный блогер, главный редактор Интернет-портала «Петр и Мазепа» Виктор Трегубов. Прежде всего, отметил он, это нужно для наших ребят на передовой – так они чувствуют поддержку сограждан. «Это необходимо, правильно – и позволяет поддерживать людей. Иначе они чувствуют себя забытыми, несчастными. Я говорю не только о родственниках погибших – о бойцах в целом. Должна быть постоянная эмоциональная связь, воины должны понимать – о них помнят, к ним проявляют внимание, а их проблемы важны», – сказал он. Блогер напомнил: на аналогичные мероприятия, к примеру, в США и Израиле тратят огромные средства. «Это демонстрирует нашу цивилизованность в мире, потому что мы не та нация, которая забывает. Не такая, которая говорит: «А сколько солдат по оврагам лежит, кто их там считает» – как Россия во Второй мировой, да и до сих пор. То есть у них есть отдельные поисковые группы, а государству в целом – наплевать. Проекты, подобные днепровскому, показывают: Украина от этого отходит, мы наконец-то научились правильно оценивать воинов, войну как таковую. И это хорошо», – отметил он. «Днепровский проект мне понравился... Это на голову выше, чем все, что было раньше... Нормально сделано – для общего состояния наших организационных, культурных возможностей, уровня развития. Проект демонстрирует, что мы очень сильно растем», – добавил Виктор Трегубов.

