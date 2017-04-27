Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
15.05.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепровские яхтсмены завоевали призовые места на первых сезонных соревнованиях в Одессе»
15.05.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Принятие безвиза. Какие документы нужны украинцам для поездок в Европу»
15.05.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепру грозит экологическая катастрофа гниющее озеро в парке Глобы, которое может провалиться и затопить центральную часть города»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:50 | 12.05.2017
«Комок в горле. Спасибо всем: в честь кого этот мемориал, и тем, кто его сделал» – люди поражены уникальной Аллеей памяти возле ДнепрОГА

В сквере возле ДнепрОГА торжественно открыли Аллею памяти – в честь полтысячи героев, погибших в Революции Достоинства и в АТО. Имена и фото погибших защитников выгравированы не только на стеклянных стелах, но и в сердцах тысяч украинцев. Те, кто пришел на открытие нового мемориала, не сдерживали слез и эмоций.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Аллея памяти уникальная. Сначала планировали разместить на ней только фамилии павших героев. Но мы создавали Аллею в соавторстве с матерями погибших, АТОшниками, общественностью, поэтому решили размещать и снимки. Самое сложное было найти качественные фото каждого погибшего. Тяжелой была работа дизайнеров, на обработку каждой фотографии ушло 3-4 часа, – отметил советник главы ДнепрОГА Юрий Голик. – Хотим, чтобы сюда приходили взрослые с детьми. Молодое поколение должно осознавать, какую цену заплатили наши защитники, чтобы они жили под мирным небом Днепропетровщины».

Среди гостей – блогер Виктор Пузанов. Он уверен – такие места воспоминания должны быть по всей Украине.

«Комок в горле. Огромное спасибо всем: в честь кого этот мемориал, и тем, кто его сделал. Это еще один шаг к свободной Украине, которая не зависит от имперского наследия. Конечно, очень много еще надо изменить в сознании людей. Но мы уже много сделали по сравнению с тем, что было в 2013 – начале 2014-го. Доказательство этому – эта Аллея.... Такие памятные места должны быть по всей стране. Ведь не только Днепропетровщина принимала и принимает участие в этой войне», – отметил Виктор Пузанов.

Чтить память павшего в зоне АТО сына Александра будет приходить на Аллею Роза Мартынова.

«Благодарна всем, кто создал такую Аллею, – утирая слезы, сказала мать. – Вражеская пуля оборвала его жизнь в 26 лет. Произошло это 12 августа 2014 года под Марьинкой. Хороший был пацан... Вместе с товарищами вывозил пленных и попал в засаду. Автобус расстреляли – все ребята погибли».

Для Евгении Андрющенко Аллея памяти станет местом встречи с любимым мужем, а для 10-летнего Кости – с утраченным отцом.

«Владимир служил в 93-й бригаде. В АТО пробыл всего полтора месяца. Но за это короткое время для ребят, с которыми воевал бок-о-бок, стал и отцом, и старшим братом», – рассказала жена героя.

Не скрывает впечатлений от нового мемориального комплекса посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.

«Важно, чтобы люди помнили своих героев. Думаю, Днепр воплотил важную идею, сделав такую Аллею. И мне приятно быть на ее открытии, – отметил Марюс Януконис. – Литва поддерживает Украину в противостоянии внешней агрессии. У нас проходят реабилитацию раненые бойцы, Украине помогают наши волонтеры, неправительственные организации. Литовцы будут солидарны с украинцами и в дальнейшем».

Правильным и полезным начинанием назвал проект команды Валентина Резниченко известный блогер, главный редактор Интернет-портала «Петр и Мазепа» Виктор Трегубов. Прежде всего, отметил он, это нужно для наших ребят на передовой – так они чувствуют поддержку сограждан.

«Это необходимо, правильно – и позволяет поддерживать людей. Иначе они чувствуют себя забытыми, несчастными. Я говорю не только о родственниках погибших – о бойцах в целом. Должна быть постоянная эмоциональная связь, воины должны понимать – о них помнят, к ним проявляют внимание, а их проблемы важны», – сказал он.

Блогер напомнил: на аналогичные мероприятия, к примеру, в США и Израиле тратят огромные средства.

«Это демонстрирует нашу цивилизованность в мире, потому что мы не та нация, которая забывает. Не такая, которая говорит: «А сколько солдат по оврагам лежит, кто их там считает» – как Россия во Второй мировой, да и до сих пор. То есть у них есть отдельные поисковые группы, а государству в целом – наплевать. Проекты, подобные днепровскому, показывают: Украина от этого отходит, мы наконец-то научились правильно оценивать воинов, войну как таковую. И это хорошо», – отметил он.

«Днепровский проект мне понравился... Это на голову выше, чем все, что было раньше... Нормально сделано – для общего состояния наших организационных, культурных возможностей, уровня развития. Проект демонстрирует, что мы очень сильно растем», – добавил Виктор Трегубов.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
11.05.2017 10:52 Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
Последние новости
12.05.2017
14:51		 Специалисты назвали продукты, которые нельзя покупать в супермаркетах
12.05.2017
14:21		 Выставка профориентации прошла на Днепропетровщине (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12.05.2017
14:06		 Выселение из здания горсовета на деятельности городского объединения ветеранов Афганистана никак не отразится, - Юрий Виноградов
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика