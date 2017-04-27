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| Общество | 14:06 | 12.05.2017
Выселение из здания горсовета на деятельности городского объединения ветеранов Афганистана никак не отразится, - Юрий Виноградов

Председатель Днепропетровского городского объединения ветеранов Афганистана Юрий Виноградов заявил, что выселение из здания горсовета на деятельности организации никак не отразится.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«10 мая утром нам приказали убраться из помещения горсовета, и уже 12 мая мы вынуждены были сложить наши вещи в мешки и развести их по домам. Но хочу заявить, что молчать мы не намерены. Мы будем и дальше заниматься решением социальных вопросов воинов Афганистана, не надеясь на местную власть. То есть, выселение из здания мэрии никак на деятельность городского объединения ветеранов Афганистана не повлияет. Нам уже поступило больше 10 предложений от общественных организаций и неравнодушных граждан, не имеющих отношение к афганцам, о бесплатном предоставлении помещений. К сожалению, платить за аренду и коммунальные услуги мы не сможем. Думаю, через неделю-другую найдем другое помещение и будем там работать. Контактные телефоны остались те же.

А городские начальники пусть думают, что они сделали. Ведь придут новые выборы, и тогда снова о нас вспомнят. Хочу также сказать всем участникам боевых действий, в том числе и АТО. Если так поступили с нами и ветеранами ВОВ, то также могут поступить и с вами. Мы за 30 лет пережили многих мэров, губернаторов, президентов и еще многих переживем. А данная ситуация еще больше консолидировала наши действия», - сказал он.

Читайте также: "Из горсовета Днепра нас выгнали по устному распоряжению мэра", - председатель городского объединения ветеранов Афганистана 
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Теги: Днепр

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