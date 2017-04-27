Выставка профориентации прошла на Днепропетровщине (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В аэрокосмическом центре Днепра прошла уже 15-я выставка «Образование. Карьера. Общество - 2017». Экспозиция помогает абитуриентам определиться с будущей профессией. В этом году ознакомить молодежь с разными специальностям собралось более 40 учебных заведений, среди них ВУЗы области и Польши, рассказал Алексей Полторацкий.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.





«Выставка «Образование. Карьера. Общество-2017» уже давно стала традиционной для Днепропетровщины. Благодаря таким мероприятиям школьники могут выбрать свой путь в будущее. Сегодня к нам приехали представители местных и польских высших учебных заведений, профтехучилищ и колледжей. Участникам было предложено принять участие в мастер-классах, воркшопах», - сказал директор департамента образования и науки ДнепрОГА Алексей Полторацкий.

Днепропетровский государственный университет внутренних дел расположился на трех локациях: демонстрируют приемы самообороны, рассказывают о криминалистическом оборудовании и видах оружия.

«Абитуриенты могут подержать оружие в руках. Применять на практике нельзя, - шутит доцент кафедры тактико-специальной подготовки ДГУВД Виталий Бокайчук. - В течение года мы проводим профориентационную работу среди школьников. Ждем новых курсантов».

Дети могли ознакомиться, в частности, с профессиями строителя, парикмахера, кондитера, дизайнера одежды.

«Сегодняшним работодателям необходимы многопрофильные специалисты. Поэтому я всегда говорю абитуриентам, что нужно осваивать профессии по направлению, а не по конкретной специальности», - сказал председатель Днепровской городской организации работодателей Александр Галаган.

Десятиклассница Валерия уже определилась с будущей профессией. «Я хочу быть психологом. Мне это интересно. Думаю, с этой профессией могу справиться», - сказала девушка.

Кем быть, знает и выпускница Каменского профессионального училища Дарья. «Я учусь профессии кондитера. Сегодня показываю, как можно делать цветы из сахарной мастики - ими можно украсить торты и пирожные. Я уже заняла призовое место на всеукраинском конкурсе», - говорит она.

Научиться мастерству кондитера могли и посетители.

А еще - лично попробовать расписывать пряники или делать оригами.

10 Провести подобную выставку планируют и в следующем году.



