Если сегодня из здания горсовета Днепра выгнали афганцев, то завтра также могут поступить с атошниками, - участник АТО

Участник АТО, представитель Чечеловской организации ветеранов УСВА Сергей Швец считает, что с Днепропетровским городским объединением ветеранов Афганистана поступили незаслуженно, выгнав их из здания горсовета.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Я попал в Днепропетровское городское объединение ветеранов Афганистана случайно, но это единственная организация, где мне помогли. Два года был в АТО, я прапорщик «Днепра 1», служил в Песках, под Мариуполем, потом был уволен по ранению. Как оказалось, уволенные участники АТО никому не нужны. От меня отвернулись и в МВД, и в военкомате.

Я считаю, что сейчас проводится искусственное разделение. Говорят, что афганцы – уже не герои, и поддерживать их не нужно. Что нужно поддерживать только атошников. Но, если сегодня так поступают с афганцами, то завтра такая же судьба ждет и нас, участников АТО», - сказал он.