Новости пятницы: что сделано на Днепропетровщине

В Днепровском районе началась реконструкция насосных станций, в Желтых Водах ремонтируют дорогу, в Синельниково впервые за 30 лет реконструируют учебно-воспитательный комплекс. ТОП-5 инфраструктурных проектов пятницы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

• В Днепровском районе начали реконструкцию трех насосных станций – отремонтируют здания, обновят крышу, утеплят фасад. Кроме того, заменят электрическую проводку, щитовые и оборудования. Насосные станции будут бесперебойно обеспечивать водой села Любимовка и Первое Мая, где проживают четыре тысячи селян.

• Двухэтажный Криворожский детский санаторий утеплили и покрасили. Также на объекте отремонтировали более 2 тысяч квадратных метров кровли и заменили полсотни окон. Реконструкция длилась восемь месяцев. Ежегодно в санатории оздоравливаются более 1000 детей.

• В центре Желтых Вод капитально ремонтируют улицу Ярослава Мудрого, по которой постоянно идет большой поток транспорта. Подрядчики обновят почти 5 тысяч квадратных метров покрытия. Работы планируют завершить до конца мая.

• Началась реконструкция Синельниковского учебно-воспитательного комплекса. Сейчас здесь монтируют 200 новых энергосберегающих окон. Следующий этап – утепление фасада, ремонт крыши, замена канализационной системы и санузлов. Комфортные условия создают для полусотни дошкольников и почти 400 учеников. Такая масштабная реконструкция проводится здесь впервые за 30 лет.

• В Верховцевской школе №2 Верхнеднепровского района строят новый спортзал. Его возводят на месте помещения, которое сгорело 31 год назад. Кроме необходимого спортинвентаря в спортзале будут легкоатлетическая, баскетбольная и волейбольная площадки, современные душевые. Сейчас работы выполнены на 20%: подрядчики залили фундамент и установили ограждение. В спортзале смогут заниматься более 400 школьников.

