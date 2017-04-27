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| Общество | 15:48 | 12.05.2017
По количеству обращений украинцев в Европейский суд, можно судить насколько нечестная судовая система Украины, - консул Германии

Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Донецке с временным офисом в Днепре Вольфганг Мессингер сказал, что количество исков подающихся украинцами в Европейский суд очень большое. Консул считает, что это связано с нечестностью судовой системы Украины.

Об этом он рассказал на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Большое количество исков в Европейский суд помимо россиян подают именно гражданами Украины. А в суд в Страсбурге можно обращаться только в том случае, когда уже пройдены все инстанции на местном уровне. Такое количество исков можно рассматривать как показатель - сколько дел неправомерно рассматривается в Украине и насколько нечестная судебная система в Украине», - сказал Вольфганг Мессингер.

Консул рекомендует украинцам обращаться в суд Страсбурга, если они чувствуют, что их право на правосудие ущемляется.

«Я настаивая, чтобы люди обращались в Европейский суд, если они считают, что их иски неправомерно рассматриваются здесь», - сказал консул.

Как сказал Вольфганг Мессингер, единственная сложность в деятельности суда Страсбурга - это длительность принятия решений при рассмотрении дел.
 
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Теги: Украина, Днепропетровщина

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