По количеству обращений украинцев в Европейский суд, можно судить насколько нечестная судовая система Украины, - консул Германии

Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Донецке с временным офисом в Днепре Вольфганг Мессингер сказал, что количество исков подающихся украинцами в Европейский суд очень большое. Консул считает, что это связано с нечестностью судовой системы Украины.

Об этом он рассказал на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Большое количество исков в Европейский суд помимо россиян подают именно гражданами Украины. А в суд в Страсбурге можно обращаться только в том случае, когда уже пройдены все инстанции на местном уровне. Такое количество исков можно рассматривать как показатель - сколько дел неправомерно рассматривается в Украине и насколько нечестная судебная система в Украине», - сказал Вольфганг Мессингер.

Консул рекомендует украинцам обращаться в суд Страсбурга, если они чувствуют, что их право на правосудие ущемляется.

«Я настаивая, чтобы люди обращались в Европейский суд, если они считают, что их иски неправомерно рассматриваются здесь», - сказал консул.

Как сказал Вольфганг Мессингер, единственная сложность в деятельности суда Страсбурга - это длительность принятия решений при рассмотрении дел.

