| Общество | 16:01 | 12.05.2017 В сентябре в Днепре состоится 11-й фестиваль «Мама+Я» Руководитель благотворительного фонда и автор проекта « Мама+Я» Наталья Сивак сообщила, что в сентябре в Днепре состоится 11-й фестиваль «Мама+Я». Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В фестивале принимают участие учреждения, в которых воспитываются дети-сироты: детские дома, школы-интернаты, дома малюток, а также приемные семьи, ДБСТ. Но в этом году к регистрации не допускаются дети, которые принимали участие в фестивале прежде. Мы хотим дать возможность принимать участие в выступлениях новым деткам. На конкурсе будет только детская тематика. Направления, в которых дети могут принять участие: творческий конкурс, спортивные состязания, футбол и прикладное искусство. Регистрация уже открыта. Анкета находится в соцсетях групп «Мама+Я» и телевизионного проекта «Поговори обо мне». Также можно зарегистрироваться по телефону (056) 789-25-25. Фестиваль «Мама+Я» уже стал традиционным событием для города Днепр и области, а в этом году он расширяет географию. Впервые в истории фестиваля проект выйдет на Всеукраинский уровень. Кроме участников из нашей области, к фестивалю присоединятся дети из Запорожья и Харькова. В целом, ожидается, что благотворительное мероприятие посетят более 4 тысяч воспитанников из детских домов, ДДСТ и приемных семей. Для них это яркое событие будет наполнено приятными сюрпризами и подарками, творческими и спортивными конкурсами, выступлениями на концертах, где они смогут продемонстрировать свои таланты, участвуя в различных творческих номерах: вокал, хореография, театральное мастерство. Вновь будет организован турнир по мини-футболу и эстафетные соревнования для приёмных семей «Веселые старты». В рамках праздника для детей будут проводиться мастер-классы, развлечения аниматоров, выставка детских работ. Также во время фестиваля состоится благотворительная ярмарка, средства от которой пойдут на памятные призы для всех участников «Мама+Я». Кроме того, социальным учреждениям и ДДСТ будет предоставлена гуманитарная помощь для решения нужд и развития способностей детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Принять участие в 11-ом региональном благотворительном фестивале «Мама+Я» приглашаются все желающие меценаты и волонтеры - люди с добрыми сердцами и небезразличным отношением к судьбам детей. Мы благодарны всем, кто готов поделиться своей любовью к детям и нести им свое внимание и заботу. Давайте вместе подарим нашим детям праздник и море позитивных эмоций!», - сказал она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7