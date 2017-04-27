Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
15.05.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепровские яхтсмены завоевали призовые места на первых сезонных соревнованиях в Одессе»
15.05.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре стартует проект «Пульс украинца» в рамках которого, будет проводиться еженедельный мониторинг цен на продукты питания и лекарственные препараты»
15.05.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Принятие безвиза. Какие документы нужны украинцам для поездок в Европу»
15.05.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепру грозит экологическая катастрофа гниющее озеро в парке Глобы, которое может провалиться и затопить центральную часть города»
15.05.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Батькивщина» начинает сбор подписей против продажи земли»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:17 | 12.05.2017
Правозащитники рассказали о нарушении прав людей, проживающих на территориях «ЛНР»/«ДНР»

На территории так называемых ЛНР/ДНР массово и грубо нарушаются гарантированные международными документами права людей.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал Павел Лисянский, председатель ОО «Восточная правозащитная группа».

«За то время, пока идет военное противостояние, по несуществующим законам так званых «ЛНР»/ «ДНР» было осуждено 3 тыс. человек. Когда людей осуждали, у них не было права на адвоката, на справедливое правосудие. Людей, за то, что у них нашли 3-4 патрона, отправляли в места лишения свободы. Там они принудительно работают, что противоречит «Всеобщей декларации о правах человека», где написано: «Каждый человек имеет право на достойный труд»», - рассказал правозащитник.

По словам юриста, одна из острых проблем жителей восточных регионов это социальная незащищенность:

«На неподконтрольной территории остались производства, заводы. Как вы понимаете, там люди могут получить травмы и они их получают. Но, когда человек получает такую травму, есть алгоритм действий, по которым люди могут подтвердить инвалидность и получить социальное пособие. Но у людей, которые живут на Донбассе сейчас, нет возможности это оформить. Соответственно, у них нет права на социальную защищенность», - сказал он.

Юрист рассказал о ситуации на предприятиях восточного региона:

«Также есть проблемы у предпринимателей, на которых власти «ЛНР»/ «ДНР» оказывают влияние , которым не дают нормально вести свою деятельность, идут постоянный поборы», сказал Павел Лисянский.
«На сегодняшний день нам известны факты необоснованной невыплаты заработных плат в «Лисичанскугле», в Северодонецкое промышленном объединении «Азот», а ведь это городообразующие предприятия» - отметил он.

Председатель «Чугуевской правозащитная группы» Роман Лихачев рассказал о взаимодействии с «Восточной правозащитной группой»:

«Мы достаточно давно совместно работаем, обмениваемся наработками опытом, решаем общие проблемы. Также нас объединяет то, что наша деятельность не всегда нравится государству, так как у нас были успешные суды против таких органов, как Кабинет министров Украины. Но для нас самое главное чтобы власть исполняла те обязательства, которые на себя берет», - сказал Роман Лихачев.
В рамках пресс-конференции председатели общественных организаций подписали меморандум о сотрудничестве.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
11.05.2017 10:52 Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
Последние новости
12.05.2017
16:31		 Роллер-парад и состязания по скалолазанию: на выходных в Днепре пройдет фестиваль молодёжной культуры и спорта
12.05.2017
16:26		 При поддержке Вилкула было оперативно найдено помещение для городского Совета ветеранов Днепра, который Филатов выгнал на улицу из здания мэрии
12.05.2017
16:17		 Правозащитники рассказали о нарушении прав людей, проживающих на территориях «ЛНР»/«ДНР»
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика