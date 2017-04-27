Правозащитники рассказали о нарушении прав людей, проживающих на территориях «ЛНР»/«ДНР»

На территории так называемых ЛНР/ДНР массово и грубо нарушаются гарантированные международными документами права людей.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал Павел Лисянский, председатель ОО «Восточная правозащитная группа».

«За то время, пока идет военное противостояние, по несуществующим законам так званых «ЛНР»/ «ДНР» было осуждено 3 тыс. человек. Когда людей осуждали, у них не было права на адвоката, на справедливое правосудие. Людей, за то, что у них нашли 3-4 патрона, отправляли в места лишения свободы. Там они принудительно работают, что противоречит «Всеобщей декларации о правах человека», где написано: «Каждый человек имеет право на достойный труд»», - рассказал правозащитник.

По словам юриста, одна из острых проблем жителей восточных регионов это социальная незащищенность:

«На неподконтрольной территории остались производства, заводы. Как вы понимаете, там люди могут получить травмы и они их получают. Но, когда человек получает такую травму, есть алгоритм действий, по которым люди могут подтвердить инвалидность и получить социальное пособие. Но у людей, которые живут на Донбассе сейчас, нет возможности это оформить. Соответственно, у них нет права на социальную защищенность», - сказал он.

Юрист рассказал о ситуации на предприятиях восточного региона:

«Также есть проблемы у предпринимателей, на которых власти «ЛНР»/ «ДНР» оказывают влияние , которым не дают нормально вести свою деятельность, идут постоянный поборы», сказал Павел Лисянский.

«На сегодняшний день нам известны факты необоснованной невыплаты заработных плат в «Лисичанскугле», в Северодонецкое промышленном объединении «Азот», а ведь это городообразующие предприятия» - отметил он.

Председатель «Чугуевской правозащитная группы» Роман Лихачев рассказал о взаимодействии с «Восточной правозащитной группой»:

«Мы достаточно давно совместно работаем, обмениваемся наработками опытом, решаем общие проблемы. Также нас объединяет то, что наша деятельность не всегда нравится государству, так как у нас были успешные суды против таких органов, как Кабинет министров Украины. Но для нас самое главное чтобы власть исполняла те обязательства, которые на себя берет», - сказал Роман Лихачев.

В рамках пресс-конференции председатели общественных организаций подписали меморандум о сотрудничестве.

