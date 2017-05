| Общество | 16:42 | 12.05.2017 УЗ назначила три дополнительных поезда С 12 по 31 мая будут курсировать 3 дополнительных поезда и еще 3 поезда, которые совершают ряд дополнительных рейсов по графику. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ. В связи с повышенным спросом пассажиров на перевозки в период с 12 по 31 мая, в частности, в выходные дни, Укрзализныця назначила 3 дополнительных поезда: Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, Днепр - Киев, Харьков - Ужгород. Кроме того, в эти дни 3 поезда, которые совершают ряд дополнительных рейсов по графику. В частности, с 12 по 31 мая будут курсировать дополнительные поезда: 1. №249 / 250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы отправлением из Киева 12, 19, 26 мая, из Черновцов - 14, 21, 28 мая.

2. №179 Днепр - Киев, с Днепра и Киева 14, 28 мая.

3. №235 Харьков - Ужгород, из Харькова 12, 16, 19, 23, 26, 30 мая, из Ужгорода 14, 17, 21, 24, 28, 31 мая. Дополнительные рейсы, которые курсируют по графику:

1. №136 Одесса - Черновцы, отправление из Одессы 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, из Черновцов 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая.

2. №92 Константиновка - Одесса, из Константиновки 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 мая, из Одессы 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая.

3. №736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 13, 16, 20, 23, 27, 30 мая. Билеты на эти летние поезда уже в продаже на сайте УЗ, Booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

