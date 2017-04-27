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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:42 | 12.05.2017
УЗ назначила три дополнительных поезда

С 12 по 31 мая будут курсировать 3 дополнительных поезда и еще 3 поезда, которые совершают ряд дополнительных рейсов по графику.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ.

В связи с повышенным спросом пассажиров на перевозки в период с 12 по 31 мая, в частности, в выходные дни, Укрзализныця назначила 3 дополнительных поезда: Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, Днепр - Киев, Харьков - Ужгород. Кроме того, в эти дни 3 поезда, которые совершают ряд дополнительных рейсов по графику.

В частности, с 12 по 31 мая будут курсировать дополнительные поезда:

1. №249 / 250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы отправлением из Киева 12, 19, 26 мая, из Черновцов - 14, 21, 28 мая.
2. №179 Днепр - Киев, с Днепра и Киева 14, 28 мая.
3. №235 Харьков - Ужгород, из Харькова 12, 16, 19, 23, 26, 30 мая, из Ужгорода 14, 17, 21, 24, 28, 31 мая.

Дополнительные рейсы, которые курсируют по графику:
1. №136 Одесса - Черновцы, отправление из Одессы 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, из Черновцов 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая.
2. №92 Константиновка - Одесса, из Константиновки 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 мая, из Одессы 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая.
3. №736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 13, 16, 20, 23, 27, 30 мая.

Билеты на эти летние поезда уже в продаже на сайте УЗ, Booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.
 
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Теги: Украина

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