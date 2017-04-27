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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:08 | 12.05.2017
Минобразования планирует переподготовить 22 тыс учителей младших классов

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что в течение следующего учебного года Министерство образования и науки планирует провести переподготовку 22 тыс. учителей начальной школы в рамках реформирования системы образования, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы планируем в следующем учебном году переподготовить 22 тыс. учителей, которые в 2018 возьмут первые классы, для того, чтобы они могли работать по новым методикам и с новым содержанием», - сказала Гриневич.

По ее словам, переподготовка педагогов направлена на то, чтобы «помочь им изменить свое мировоззрение и дополнить его этими новыми методиками обучения».

«Я понимаю, что будет сопротивление: есть такие учителя, которые не хотят меняться, но, простите, мир изменяется, и школа должна идти впереди этих перемен, а не плестись в хвосте. Это значит, что учителя также должны меняться и учиться на протяжении жизни», - подчеркнула Гриневич.

Министр также отметила, что реформа системы среднего образования состоит в том, чтобы «преобразовать школу в учреждение по воспитанию людей, которые могут стать счастливыми и реализовать себя в жизни в соответствии со способностями».

Она также отметила, что проект закона об образовании, принятый в первом чтении, может быть проголосован в целом еще на текущей сессии Верховной Рады.

Напомним, в прошлом году Минобразования упростило программу для детей 1-4 классов. Также был отменен ряд требований к детям - в частности, отменены оценки за каллиграфию и регламентирование подписания тетрадей и ежемесячная оценка за их ведение; домашние задания не будут задавать на выходные, праздничные и каникулярные дни. Оценки в первом классе ставить не будут, во втором классе такое тоже возможно по решению педагогического совета школы. Также учителям не рекомендуют пользоваться красной ручкой при проверке письменных работ в первом классе.
 
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Теги: Украина, образование

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