Аэропорт «Жуляны» закрывают на ремонт

С 14 мая до вечера 24 мая 2017 года Международный аэропорт Киев (Жуляны) будет закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

«Для координации действий по подготовке к капитальному ремонту, работе с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками, а также для строгого выполнения плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб.

На время ремонта взлетно-посадочной полосы все авиакомпании, которые базировались в аэропорту Киев, перенесут отправления и прием рейсов в Международный аэропорт Борисполь», - говорится в сообщении.