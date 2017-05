| Общество | 18:14 | 12.05.2017 Аэропорт «Жуляны» закрывают на ремонт С 14 мая до вечера 24 мая 2017 года Международный аэропорт Киев (Жуляны) будет закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили пресс-службе Киевской горгосадминистрации. «Для координации действий по подготовке к капитальному ремонту, работе с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками, а также для строгого выполнения плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб. На время ремонта взлетно-посадочной полосы все авиакомпании, которые базировались в аэропорту Киев, перенесут отправления и прием рейсов в Международный аэропорт Борисполь», - говорится в сообщении. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати аэропорт Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

