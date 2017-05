| Общество | 18:37 | 12.05.2017 «Укрзалізниці» необходимо 103 млрд грн для реализации программы модернизации подвижного состава Директор департамента развития и технической политики «Укрзалізниці» Владимир Шиш рассказал, что реализация инвестиционной программы обойдется ведомству в более чем 100 млрд грн. За эти деньги планируется как модернизация и ремонт, так и приобретение нового подвижного состава. Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. «В прошлом году «Укрзалізниця» разработала программу обновления подвижного состава на 10 лет, но опубликована она частично – на 5-летний срок. Для реализации данной программы нам необходимо 103 млрд грн, в том числе 85 млрд грн на приобретение подвижного состава, 7,4 млрд грн на капитальный ремонт подвижного состава с продлением срока действия, капитальный ремонт пассажирских вагонов – 5,1 млрд грн., деповский и капитальный ремонт грузовых вагонов – 4,1 млрд грн.» Читайте также: Укразализныця констатирует дефицит грузовых вагонов Он добавил, что в общей сложности планируется отремонтировать и модернизировать 898 единиц подвижного состава: 403 грузовых локомотива, 212 пассажирских вагона и 283 локомотива (модернизация). facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

