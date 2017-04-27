«Укрзалізниці» необходимо 103 млрд грн для реализации программы модернизации подвижного состава

Директор департамента развития и технической политики «Укрзалізниці» Владимир Шиш рассказал, что реализация инвестиционной программы обойдется ведомству в более чем 100 млрд грн. За эти деньги планируется как модернизация и ремонт, так и приобретение нового подвижного состава.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«В прошлом году «Укрзалізниця» разработала программу обновления подвижного состава на 10 лет, но опубликована она частично – на 5-летний срок. Для реализации данной программы нам необходимо 103 млрд грн, в том числе 85 млрд грн на приобретение подвижного состава, 7,4 млрд грн на капитальный ремонт подвижного состава с продлением срока действия, капитальный ремонт пассажирских вагонов – 5,1 млрд грн., деповский и капитальный ремонт грузовых вагонов – 4,1 млрд грн.»

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Он добавил, что в общей сложности планируется отремонтировать и модернизировать 898 единиц подвижного состава: 403 грузовых локомотива, 212 пассажирских вагона и 283 локомотива (модернизация).