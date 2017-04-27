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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:49 | 13.05.2017
В Днепре Фонд Вилкула вместе с областным советом ветеранов и газетой «Зоря» подвели итоги творческих конкурсов, посвященных Дню Победы

Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» традиционно поддерживает организаторов и участников двух масштабных литературных конкурсов, посвященных Великой Отечественной войне. Первый – имени писателя Михаила Селезнева на лучшую документально-художественную публикацию о деятельности ветеранов и ветеранских организаций. Второй – «Розповім про подвиг» для школьников области. Эти конкурсы проводятся на Днепропетровщине с 2004 года при участии областного совета ветеранов и газеты «Зоря».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда.

Председатель Днепропетровского областного совета ветеранов Станислав Шевченко рассказал, что ко Дню Победы традиционно проводятся творческие конкурсы.

«Школьники рассказывают о подвигах своих отцов, дедов, прадедов. Также мы подводим итоги сочинений ветеранов. Эти конкурсы проходят при поддержке Фонда «Украинская перспектива». Все победители получили подарки и призы от Фонда. Хочу сказать большое спасибо Александру Вилкулу за помощь и поддержку», - рассказал он.

Победителей конкурса имени писателя Михаила Селезнева наградили дипломами, ценными призами, а также премировали от Фонда «Украинская перспектива». Дипломы I степени получили Галина Лоза-Сало как составитель книги «Біль і Гордість Приорілля». Дипломы II степени и премии от Фонда Вилкула получили Николай Литвин за книгу «Кому що болить….», Наталья Колесник за издание «Соль земли криворожской». Дипломы III степени и премии от Фонда получили Лариса Пелюх, Геннадий Латушко, Анатолий Сербин. Лауреаты конкурса, получили почетные грамоты: Феликс Мамут, Владимир Чупилко, Григорий Педюр, Вера Шевченк, Нина Сидорова, Лидия Маслова, Ольга Полищук.
Во втором конкурсе «Розповім про подвиг» приняли участие около 300 школьников 4-х - 11-х классов со всей Днепропетровщины. Жанры представленных работ – разнообразные – от военных событий тех лет до подвига современников.

Татьяна Соляник, ученица 9 класса днепровской школы № 72 сказала: «Мне захотелось рассказать про тех людей, которые работали у нас в школе – писатель Михаил Селезнев, в честь которого проводится конкурс, а также другой учитель, который прошел войну. В нашей школе хранятся его картины. Мне захотелось передать все это, чтобы наше поколение не забывало тех, кто пережили войну, защищал нашу страну и хотел, чтобы Украина была свободной и независимой. О войне мне много рассказывали в семье. Мой дедушка ушел на войну, но пропал без вести, от него было только одно письмо. Также моя прабабушка пережила войну ребенком. А моя первая учительница была в концлагере и она чудом выжила. Все мы знаем, что без нашего прошлого нет будущего и забывать его нельзя. Нужно ценить, помнить и чтить память наших предков».

Татьяна отметила, что рада призам и в следующем году обязательно примет участие в конкурсе.

Лауреатами конкурса «Розповім про подвиг» стали 37 школьников области:

1. Поденко Екатериана, ученица 10А класса школы №123 (Днепр)
2. Пилюсова Анастасия, ученица 9Б класса Петропавловской школы №2
3. Горб Александр, ученик 9Б класса школы № 108 (Кривой Рог)
4. Соловьева Полина, ученица 6Б класса школы № 4 (Кривой Рог)
5. Пойдун София, ученица 7 класса Хорошевской школы (Петропавловский район)
6. Сорока Полина, ученица 10 класса Хорошевской школы (Петропавловский район)
7. Хоменко Дарья, ученица 9 класса Хорошевской школы (Петропавловский район)
8. Якубов Богдан, ученик 10А класса гимназии №3 (Днепр)
9. Давыденко Матвей, ученик 9Б класса гимназии №3 (Днепр)
10. Кабанов Алексей, ученик 8В класса гимназии №3 (Днепр)
11. Скабелко Александр, ученик 10 класса школы № 71 (Кривой Рог)
12. Зубенко Ольга, ученица 10Г класса гуманитарно-технического лицея № 129 (Кривой Рог)
13. Перетятько Екатерина, ученица 7Б класса Томаковской школы № 2
14. Нещерет Артем, ученик 8-2 класса Украинско-американского лицея (Днепр)
15. Шевченко Александр, ученик 8-2 класса Украинско-американского лицея (Днепр)
16. Симоненко Юлия, ученица 9-1 класса Украинско-американского лицея (Днепр)
17. Плескачевская Екатерина, ученица 9-1 класса Украинско-американского лицея (Днепр)
18. Фролова Виталина, ученица 9-1 класса Украинско-американского лицея (Днепр)
19. Сегеда Виктория, ученица 4 класса Чаплинской школы (Петриковский район)
20. Зинченко Анастасия, ученица 8 класса Маломихайловского НВК (Покровский район)
21. Гринько Анжела, ученица 9А класса Николаевской школы (Петропавловский район)
22. Негода Карина, ученица 6 класса Ивановской школы (Петриковский район)
23. Клименко Богдан, ученик 6А класса педагогической гимназии (Кривой Рог)
24. Савченко Данил, ученик 9Б класса гуманитарной гимназии (Желтые Воды)
25. Башлык Анастасия, ученица 9 класса школы № 40 (Днепр)
26. Бекетова Алиса, ученица 5 класса школы № 69 (Днепр)
27. Жура Антонина, ученица 8 класса школы № 27 (Днепр)
28. Тищенко Валерия, ученица 9Б класса школы № 4 (Кривой Рог)
29. Бухаленко Дарья, ученица 1Б класса школы № 2 (Покров)
30. Соляник Татьяна, ученица 9 класса НВК № 72 (Днепр)
31. Гребенюк Антон, ученик 10 класса школы № 2 (Новомосковск)
32. Зимненко Владимир, ученик 11А класса Томаковской школы №2
33. Федив Владимир, ученик 11А класса Томаковской школы №2
34. Применко Данил, ученик 8А класса Синельниковской школы №2
35. Константинова Илона, ученица 10 класса Дерезуватской школы (Синельниковский район)
36. Шульга Диана, ученица 11 класса Дерезуватской школы (Синельниковский район)
37. Круглая Карина, ученица 10 класса Дерезуватской школы (Синельниковский район)
 
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