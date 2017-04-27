На созданной Аллее памяти в Днепре зажгли сотни свечей (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В пятницу, 12 мая, утром в Днепре открыли уникальную Аллею памяти, посвященную погибшим во время Революции Достоинства и войны на Востоке. Уже вечером сюда пришли сотни неравнодушных. Борцов за независимость чествовали зажженными свечами, которые составили слова «Герои не умирают».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

На Аллее памяти у ДнепрОГА много людей.



Неравнодушные горожане приносят цветы,



... свечи.



Вечерняя панихида.



В скорби головы склоняют родственники погибших,



... их собратья,



... друзья,



... волонтеры.



«Пришел почтить память погибших воинов. Хорошо, что у нас в городе появилось такое место, благодаря которому мы знаем наших героев в лицо», - сказал житель Днепра Богдан Киричек.

Люди зажгли около тысячи свечей.

Свечи составили слова «Герои не умирают».

Созданный мемориальный комплекс поражает присутствующих.



«Спасибо тем, кто создал такой комплекс. Очень сильное место. Такого в стране еще нет», - отметил местный житель Геннадий Калиниченко.



Стеклянные стелы с именами и фотографиями погибших бойцов подсвечиваются.



«Это хорошее место памяти, я другого не представляю. На стелах фамилии тех, кого знаю лично», - отметила волонтер Оксана Чалова.



Посетить Аллею памяти можно в любое время.



«Это первая Аллея подобного уровня в стране. Считаем, что каждый житель должен прийти сюда, посмотреть в глаза погибшим ребятам и понять, какой ценой они боролись за независимость Украины. Приглашаем всех», - сказал советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик.



На Аллее встречаются единомышленники



«В войне погиб мой племянник. Очень больно здесь находиться, но хорошо, что такое место создали. Память будет. Хочется, чтобы не забывали ребят», - отметила местная жительница Людмила Каминская.



«Страна должна знать своих героев, их подвиги. Такой комплекс - память на века», - сказал боец АТО Григорий Пивоваров.



Аллею памяти открыли сегодня утром.



Почтить память погибших во время Революции Достоинства и войны на Востоке пришли тысячи днепрян.



23 В город также приехали более 500 почетных гостей - политиков, дипломатов, деятелей культуры, бойцов АТО и их близких.