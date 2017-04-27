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| Общество | 10:18 | 15.05.2017
Композиции второго фестиваля «Песни, рожденные в АТО» выйдут на диске (ИНТЕРВЬЮ)

Советник председателя ДнепрОГА Иван Начовный рассказал, что композиции майского Всеукраинского фестиваля «Песни, рожденные в АТО» выдадут отдельным диском - так же, как музыку с первого, прошлогоднего концерта.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Думаю, что идея с дисками - очень хорошая. Будем продолжать эту традицию и ежегодно выпускать диски с новыми военными песнями. Украинцы уже основали пласт новой культуры, и теперь его надо насыщать качественным материалом», - сказал Иван Начовный.

Заявки на участие в фестивале можно подавать до середины мая, напомнил он.

«Не будет такого, что мы кому-то откажем, а потом пожалеем об этом. В конце концов, заявки можно подавать всегда, фестиваль состоится и в следующем году. Наши конкурсанты ездят с концертами по всей Украине, а значит, новых участников мы можем начинать «обкатывать» уже в концертных турах», - сказал Иван Начовный.

Координатор Центра помощи бойцам АТО и их родным при ДнепрОГА Наталья Шулика рассказала: бойцы АТО считают, что подобные песенные фестивали должны проходить не только на Днепропетровщине, но и в других областях Украины.

«Мы этот фестиваль начали, и уже второй год проводим при поддержке команды Валентина Резниченко, волонтеров и спонсоров. Непонятно, почему этот опыт не переняли другие области Украины. Это очень правильное начинание... Я неоднократно слышала мысли воинов: для них очень важно, чтобы подобные фестивали проходили и в других регионах. Фестиваль выйдет на более высокий уровень, если его поддержит государство. Благодаря песням АТО мы сможем воспитать еще больше патриотически настроенной молодежи», - сказала Наталья Шулика.

Полный текст интервью можно прочитать на сайте «Информатор».

Первый фестиваль «Песни, рожденные в АТО» команда Валентина Резниченко и областная ассоциация воинов АТО организовали в Днепре в мае 2016-го. На концерт съехались 20 исполнителей из разных уголков страны. После фестиваля участники записали диск АТОшных песен, который прошлой осенью представили в Киеве.
 
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Теги: Днепропетровщина

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