| Общество | 11:07 | 15.05.2017 Медики сообщили, что от объема талии зависит продолжительность жизни Британские ученые из Лондонского городского университета сообщили, что между объемом талии и продолжительностью жизни есть прямая связь, передает Panno4ka.net. Согласно опубликованному исследованию медиков, специалисты вывели формулу определения необходимого «здорового» объема, который не должен составлять более 60% от роста человека. Например, талия человека ростом 160 см не должна превышать объема в 80 см. Если отметка близится к полным 60%, есть риск сокращения жизни на 2 года. Поэтому диетологи рекомендуют особенно тщательно следить за этой областью своего тела. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7