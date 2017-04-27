Медики сообщили, что от объема талии зависит продолжительность жизни

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Британские ученые из Лондонского городского университета сообщили, что между объемом талии и продолжительностью жизни есть прямая связь, передает Panno4ka.net.
Согласно опубликованному исследованию медиков, специалисты вывели формулу определения необходимого «здорового» объема, который не должен составлять более 60% от роста человека.
Например, талия человека ростом 160 см не должна превышать объема в 80 см.
Если отметка близится к полным 60%, есть риск сокращения жизни на 2 года.
Поэтому диетологи рекомендуют особенно тщательно следить за этой областью своего тела.