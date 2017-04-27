Литовцы передали больнице Мечникова лекарства для АТОшников, - Валентин Резниченко

Областная больница имени Мечникова получила от литовских партнеров антибиотики для лечения АТОшников. Речь идет о препаратах на сумму околодвухсот тысяч гривен – прежде всего, для тяжелых раненых в реанимации, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«У нас с Литвой много совместных проектов. На этот раз представители литовского посольства и группа предпринимателей привезли в больницу имени Мечникова партию важных антибиотиков. Эти лекарства помогут спасти жизнь десяткам наших военных», - сказал Валентин Резниченко.

Литва уже несколько лет активно сотрудничает с Днепропетровской областью в плане помощи АТОшникам, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.

«Мы рады помочь больнице, которая находится на передовой украинской медицины - ведь именно сюда, в первую очередь, попадают тяжелые раненные из зоны АТО. Литва уже не первый год сотрудничает с Украиной, в частности, принимает на реабилитацию раненых бойцов», - отметил Марюс Януконис.

Как крайне важную оценивают помощь литовской стороны сами медики.

«Эти антибиотики попадут в отделение реанимации, чтобы сразу начатьспасать наших раненых. Когда человек лежит под аппаратом искусственной вентиляции легких, использование мощных препаратов жизненно необходимо», - отметил главный врач учреждения Сергей Рыженко.

Литовская делегация также передала больнице икону Георгия Победоносца, написанную на ящике от боеприпасов.



