На Днепропетровщине открыли уже второй детсад, построенный «с нуля», - Валентин Резниченко

Новый современный детский сад на 220 мест открылся в Днепре. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, это уже второе в области дошкольное учреждение, которое построили «с нуля» в течение года.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Впервые за историю независимой Украины строим в области новые больницы, дома, детсады. За последний год открываем уже второе дошкольное учреждение, на которое не пошло ни копейки государственных средств. Это реальный пример децентрализации в действии», - отметил Валентин Резниченко.

Двухэтажный садик площадью около трех тысяч квадратных метров возвели в районе Левобережный-3 за год. Учреждение оснащено уютными спальными и игровыми комнатами, музыкальным и спортивным залами, кабинетами психолога, логопеда, дефектолога. Чтобы детям было тепло, рядом с садом построили модульную котельную, работающую на пеллетах.

Садик рассчитан на четыре ясельные и восемь дошкольных групп - у каждой есть своя площадка с теневыми навесами, места для занятий физкультурой. Есть также зона юных натуралистов. Мальчиков и девочек с детства будут приучать заботиться об окружающей среде и собственном здоровье.

«Наш садик имеет оздоровительное направление. На территории - хвойные деревья, газон, поэтому летом дети смогут ходить босиком. Также готовим для воспитанников занятия по пилатесу на свежем воздухе, развлечения в надувных бассейнах, соляную и фитотерапию», - рассказала заведующая сада Алина Завгородняя.

С детьми будут работать как молодые воспитатели с высшим образованием, так и педагоги с опытом. В саду созданы две отдельные группы для детей с нарушениями речи - с ними дополнительно будут заниматься логопеды и дефектологи.

«Дочке три года, в садик идем впервые. Не волнуемся, потому что были внутри, познакомились с воспитателями, - рассказывает Анастасия Шабанова. - Садик нам нравится - современный, комфортный».

За последние два года в области создано около 3,5 тысячи новых мест в детсадах.

