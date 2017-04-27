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| Общество | 14:07 | 15.05.2017
Детсад в Новомосковске, где отравились дети, был переполнен на 100 человек, - Госпродпотребслужба

Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев сообщил, что при проведении санитарно-эпидемиологического обследования в детском саду №3 «Ромашка» г. Новомосковск установлен ряд нарушений санитарного законодательства в части организации питания, медицинского обслуживания, санитарно-гигиенических требований к личной гигиене персонала, содержание помещений и оборудования, а также несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий, что способствовало распространению инфекции.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В частности, превышена проектная мощность заведения: рассчитано на 240 детей, заведение посещает - 345 детей;
- медицинскими работниками не проведены ограничительные меры, заболевшие дети из группы не изолированы из-за отсутствия изолятора в учреждении;
- не созданы условия для соблюдения личной гигиены детей: не все полотенца, постельное белье закреплены индивидуально за детьми (не промаркированы)
- при наличии в группе 21 ребенка - в наличии 18 коек, расположенных вплотную друг к другу, и 20 шкафов для одежды
- персонал с нарушением правил проводит мытье и дезинфекцию столовой посуды в группе;
- на пищеблоке используется бытовой фильтр для очистки воды, на который не предоставлены сопроводительные документы и документы, определяющие кратность технического обслуживания и пропускную способность воды;
- в наличии 3 кухонные плиты, в которых есть духовые шкафы, однако терморегуляторы работают только в одной духовке;
- на отдельные пищевые продукты (капуста, лук, картофель, морковь, сухофрукты) отсутствуют документы, удостоверяющие их качество и безопасность;
- доски для обработки сырой продукции поврежденные, с трещинами, на одной из досок отсутствует маркировка по назначению.

С целью локализации эпидемического осложнения специалистами ГУ Госпродпотребслужбы в детском учреждении проведено эпидемиологическое обследование. Для лабораторного контроля отобраны образцы пищевых продуктов, питьевая вода на микробиологические и вирусологические показатели, гигиенические смывы с объектов окружающей среды. Контактные дети и персонал заведения лабораторно обследованы.

После получения результатов лабораторных исследований будут окончательно установлены причины заболевания детей.

В соответствии с действующим законодательством мы подготовили иск в правоохранительные органы. Кроме того, вынесли предложение о закрытии учреждения, пока перечисленные недостатки не будут устранены», - сказал он 

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Теги: здоровье, Днепропетровщина

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