Детсад в Новомосковске, где отравились дети, был переполнен на 100 человек, - Госпродпотребслужба

Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев сообщил, что при проведении санитарно-эпидемиологического обследования в детском саду №3 «Ромашка» г. Новомосковск установлен ряд нарушений санитарного законодательства в части организации питания, медицинского обслуживания, санитарно-гигиенических требований к личной гигиене персонала, содержание помещений и оборудования, а также несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий, что способствовало распространению инфекции.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В частности, превышена проектная мощность заведения: рассчитано на 240 детей, заведение посещает - 345 детей;

- медицинскими работниками не проведены ограничительные меры, заболевшие дети из группы не изолированы из-за отсутствия изолятора в учреждении;

- не созданы условия для соблюдения личной гигиены детей: не все полотенца, постельное белье закреплены индивидуально за детьми (не промаркированы)

- при наличии в группе 21 ребенка - в наличии 18 коек, расположенных вплотную друг к другу, и 20 шкафов для одежды

- персонал с нарушением правил проводит мытье и дезинфекцию столовой посуды в группе;

- на пищеблоке используется бытовой фильтр для очистки воды, на который не предоставлены сопроводительные документы и документы, определяющие кратность технического обслуживания и пропускную способность воды;

- в наличии 3 кухонные плиты, в которых есть духовые шкафы, однако терморегуляторы работают только в одной духовке;

- на отдельные пищевые продукты (капуста, лук, картофель, морковь, сухофрукты) отсутствуют документы, удостоверяющие их качество и безопасность;

- доски для обработки сырой продукции поврежденные, с трещинами, на одной из досок отсутствует маркировка по назначению.

С целью локализации эпидемического осложнения специалистами ГУ Госпродпотребслужбы в детском учреждении проведено эпидемиологическое обследование. Для лабораторного контроля отобраны образцы пищевых продуктов, питьевая вода на микробиологические и вирусологические показатели, гигиенические смывы с объектов окружающей среды. Контактные дети и персонал заведения лабораторно обследованы.

После получения результатов лабораторных исследований будут окончательно установлены причины заболевания детей.

В соответствии с действующим законодательством мы подготовили иск в правоохранительные органы. Кроме того, вынесли предложение о закрытии учреждения, пока перечисленные недостатки не будут устранены», - сказал он

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