| Общество | 15:11 | 15.05.2017 Эксперты рассказали, какие упрощения и «подводные камни» принесет с собой безвизовый режим Украинцам обещают, что безвизовый режим вступит в силу с 11 июня 2017 года. Но не следует ожидать, что он даст возможность свободно работать и учиться на территории ЕС. Введение безвизового режима принесет некоторые облегчения в процедуру пересечения границы стран Европы, но вместе с тем и не исключает неких «подводных камней». Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал адвокат Андрей Верба. «Как известно, уже прошел второй этап получения безвизового режима, Европарламент одобрил включение Украины в список стран, с которыми возможно свободное пересечение границы. То, что пишут в СМИ, - что безвизовый режим даст возможность беспрепятственно работать и учиться на территории стран ЕС, это неправда. Безвизовый режим позволит находиться на территории стран Европейского союза 90 дней плюс 90 (в случае получения дополнительного разрешения). На сегодняшний день при пересечении границы стран ЕС все ещё нужно оформить визу. Она выдается по разным направлениям, например, для обучения или бизнес-виза. Для этого передается пакет документов в посольство страны. Посольство рассматривает их и принимает решения о предоставлении визы либо об отказе», - рассказал Андрей Верба. Специалист объяснил, какие облегчения в процедуре пересечение границы с ЕС принесет безвизовый режим: «В чем упрощение: не надо собирать и подавать документы в посольство. Пересекать границу можно будет по наличию биометрического паспорта и страхового полиса по медицинскому страхованию. Если вы пересекаете границу на личном автотранспорте, вас нужна ещё грин-карта. Есть и подводные камни: никто не отменял право пограничной службы отказать вам во въезде страну, не объясняя причин», - сказал Андрей Верба. Читайте также: МИД Украины подтвердил безвиз со странами Азии и Америки

