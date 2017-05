| Общество | 15:17 | 15.05.2017 Из-за озера в парке им. Глобы в Днепре может произойти техногенная катастрофа, - экс-директор парка Экс-директор парка им. Л. Глобы Борис Дедов считает, что проблема с озером в парке им. Глобы достигла критической точки. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Оно уже представляет угрозу для здоровья и жизни людей. При этом руководство парка бездействует. Сейчас уже благодаря запросам народного депутата по парку им. Глобы начата проверка прокуратуры и налоговой инспекции. Озеро – это резервуар, в который собирается грунтовая вода, которая затем по коллектору уходит в р. Днепр. Туда по коллектору попадают канализационные стоки, трупы животных и пр. Если озеро не чистить, оно превращается в отстойник. Появляется плохой запах. Насколько мне известно, в последние годы коллектор не чистился. Поэтому есть большая вероятность, что ежедневно в парке люди могут подхватить различные заболевания, просто гуляя, не говоря уже о тех, кто катается на катамаранах. Есть еще одна проблема – это вероятность затопления парка из-за неполного сброса воды в коллектор. В этом районе очень высокий уровень грунтовых вод, а рядом – метро. Если в районе парка соберется критическая масса грунтовых вод, может произойти техногенная катастрофа. Коллектор и был построен, чтобы грунтовые воды выводить в реку. Но сейчас он забит. Поэтому я хочу обратиться к руководству города, чтобы они остановили разрушение парка, чтобы поставили во главе парка профессионалов», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

