Из-за озера в парке им. Глобы в Днепре может произойти техногенная катастрофа, - экс-директор парка

Экс-директор парка им. Л. Глобы Борис Дедов считает, что проблема с озером в парке им. Глобы достигла критической точки.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Оно уже представляет угрозу для здоровья и жизни людей. При этом руководство парка бездействует. Сейчас уже благодаря запросам народного депутата по парку им. Глобы начата проверка прокуратуры и налоговой инспекции.

Озеро – это резервуар, в который собирается грунтовая вода, которая затем по коллектору уходит в р. Днепр. Туда по коллектору попадают канализационные стоки, трупы животных и пр. Если озеро не чистить, оно превращается в отстойник. Появляется плохой запах. Насколько мне известно, в последние годы коллектор не чистился. Поэтому есть большая вероятность, что ежедневно в парке люди могут подхватить различные заболевания, просто гуляя, не говоря уже о тех, кто катается на катамаранах.

Есть еще одна проблема – это вероятность затопления парка из-за неполного сброса воды в коллектор. В этом районе очень высокий уровень грунтовых вод, а рядом – метро. Если в районе парка соберется критическая масса грунтовых вод, может произойти техногенная катастрофа. Коллектор и был построен, чтобы грунтовые воды выводить в реку. Но сейчас он забит.

Поэтому я хочу обратиться к руководству города, чтобы они остановили разрушение парка, чтобы поставили во главе парка профессионалов», - сказал он.