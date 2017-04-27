Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
16.05.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Как в Днепре отпразднуют День вышиванки»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:17 | 15.05.2017
Из-за озера в парке им. Глобы в Днепре может произойти техногенная катастрофа, - экс-директор парка

Экс-директор парка им. Л. Глобы Борис Дедов считает, что проблема с озером в парке им. Глобы достигла критической точки.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Оно уже представляет угрозу для здоровья и жизни людей. При этом руководство парка бездействует. Сейчас уже благодаря запросам народного депутата по парку им. Глобы начата проверка прокуратуры и налоговой инспекции.

Озеро – это резервуар, в который собирается грунтовая вода, которая затем по коллектору уходит в р. Днепр. Туда по коллектору попадают канализационные стоки, трупы животных и пр. Если озеро не чистить, оно превращается в отстойник. Появляется плохой запах. Насколько мне известно, в последние годы коллектор не чистился. Поэтому есть большая вероятность, что ежедневно в парке люди могут подхватить различные заболевания, просто гуляя, не говоря уже о тех, кто катается на катамаранах.

Есть еще одна проблема – это вероятность затопления парка из-за неполного сброса воды в коллектор. В этом районе очень высокий уровень грунтовых вод, а рядом – метро. Если в районе парка соберется критическая масса грунтовых вод, может произойти техногенная катастрофа. Коллектор и был построен, чтобы грунтовые воды выводить в реку. Но сейчас он забит.

Поэтому я хочу обратиться к руководству города, чтобы они остановили разрушение парка, чтобы поставили во главе парка профессионалов», - сказал он. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
11.05.2017 10:52 Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
Последние новости
15.05.2017
15:51		 В Днепре «Батьківщина» начала сбор подписей против снятия моратория на продажу земли
15.05.2017
15:26		 Ко Дню матери команда Валентина Резниченко рассказала о самых родных людях (ИНТЕРЕСНО)
15.05.2017
15:17		 Из-за озера в парке им. Глобы в Днепре может произойти техногенная катастрофа, - экс-директор парка
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика