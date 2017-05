| Общество | 15:26 | 15.05.2017 Ко Дню матери команда Валентина Резниченко рассказала о самых родных людях (ИНТЕРЕСНО) Они готовят лучшие вкусности, всегда поддерживают и искренне радуются нашим успехам. Для них мы всегда остаемся детьми. Ко Дню матери о самых родных людях рассказала команда Валентина Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Юрий Голик - советник председателя Днепропетровской ОГА Юрию Голикупредрекали судьбу музыканта. Да и не удивительно: мама играет на фортепиано, а отец - на гитаре. «Меня воспитывала мама - Ирина Аркадьевна. Это человек, который дал мне образование и мотивацию работать. Она хотела, чтобы я стал банкиром, имея для этого математические способности. Однако сам я ни дня не работал в банке, считая эту работу скучной. Она хотела познакомить меня с музыкой. И закончилось это тем, что мы просто выбросили пианино», - рассказывает Юрий Голик. Овладевать ноты классической музыки в детстве Юрия Голика учили репетиторы. Но долго удержать нынешнего советника председателя ДнепрОГАза музыкальным инструментом так и не удалось. «Мы попытались, у меня не получилось и мы отказались от этой идеи. Это дало мне знания, как надо воспитывать детей - надо давать возможность им делать то, что они хотят и к чему стремятся», - говорит Юрий Голик. Ко Дню матери особый подарок не готовил. Привык делать подарки и радовать маму не только по праздникам. Единственное, чего хочет, чтобы Ирина Аркадьевна больше путешествовала и отдыхала. Ольга Горб - советник председателя Днепропетровской ОГА Мама Ольги Горб Любовь всю жизнь работала в ЦУМе. Она - очень душевный человек и всегда была лидером в семье. По словам Ольги, с детства мама поддерживала ее и не ограничивала в свободе выбора. «Самая большая моя манипуляция - собака. Класса с третьего начала ее сильно просить... Я жестко терроризировала всю семью: мама ложилась, а я сидела рядом, молча три минуты лила слезы градом. Затем вставала, говорила: «Мамочка, спокойной ночи! Я так хочу собаку!». И уходила. Мама выдержала ровно неделю. Дала папе денег так, чтобы на собаку не хватило. Мы поехали на рынок, это был январь. Мне дали подержать щенка пуделя, но купить его мы не могли. Я наплакала собаке на холку так, что у нее появились сосульки. Хозяйка это увидела и говорит: «Отдавайте сколько у вас есть денег - и собака ваша», - улыбается Ольга Горб Пудель Чип был любимцем всей семьи в течение 16 лет. «Я достаточно самостоятельный человек. Но если есть вопросы, которые не могу однозначно решить, то обращаюсь к маме. Она - самый близкий человек, которому можно открыться, рассказать любую проблему, боль. Это тот человек, который никогда не предаст, и я точно знаю, что ей можно рассказывать все», - делится Ольга Горб. Наталья Шулика - координатор Центра помощи участникам АТО Мама Натальи Шулики Зоя Васильевна всю жизнь работала на одном месте - ДЗМО, там и с мужем познакомилась. «Я понимаю, насколько правильно меня воспитывали. Мне давали свободу действий, не ломали через колено. Например, не контролировали, сделала уроки. Я стала самоорганизованным ребенком. Много читала и часто советовалась с мамой, что бы еще взять почитать. С папой играли в шахматы. Раз в неделю мы ходили в театр - пересмотрела все балеты и оперы», - рассказывает Наталья Шулика. Семья Натальи всегда была хлебосольной. Женщина вспоминает: к ним приходило много гостей, мама пекла вкусные пироги. И сейчас, несмотря на почтенный возраст, Зоя Васильевна заботится о своих подругах: помогает сходить в коммунальные службы, разобраться в квитанциях, угощает вкусненьким. «Коллеги, с которыми мама работала 20 лет назад, звонят, поздравляют со всеми праздниками, приезжают из других городов в гости, - делится Наталья Шулика. - В каких-то критических ситуациях мама ведет себя очень собранно. Научилась этому у нее - не впадать в истерику, не паниковать, а собраться, подумать, принять решение. Сконцентрироваться надо сегодня, а поплакать можно завтра. У мамы железный характер». Владимир Юрченко - заместитель председатель Днепропетровской ОГА «Мою маму зовут Надежда Андреевна. Детские воспоминания о ней самые теплые. Помню, когда я был у бабушки и дедушки на даче, просил, чтобы мама передавала мне подушку, на которой спала. Я всегда с нетерпением ждал, когда она приедет на выходные», - поделился Владимир Юрченко. Остались с детства и веселые воспоминания. «Я учился в русскоязычной школе, была возможность не изучать украинский язык. А классным руководителем у нас была учительница украинского. Когда моя мать пришла и написала заявление об отказе от этого предмета, она говорит: «А вы уверены, Надежда Андреевна, что ваш сын, когда вырастет, не будет каким-то политиком или государственным деятелем? А мама говорит: «Да каким деятелем, каким политиком? Сейчас я наверстываю, учу украинский с преподавателем», - смеется Владимир Юрченко. Сейчас из-за напряженного рабочего графика с мамой Владимир видится редко. «Я уже сам взрослый человек, у меня двое детей, старшему 20. Тем не менее, мама всегда просит:«Будешь вечером дома - позвони». И не важно: сейчас девять, одиннадцать или час ночи. Важно, что ребенок дома, значит, спать можно спокойно», - рассказал Владимир Юрченко. Иван Начовный - советник председателя Днепропетровской ОГА «У меня всегда были хорошие отношения с родителями, но мама имела большее влияние на формирование моей личности», - делится Иван Начовный. По словам Ивана, мама всегда мягко направляла, но никогда не навязывала своих решений. Стойко восприняла и самое главное мужское решение сына - отправиться на войну защищать Родину. «Мама сначала не поняла, что я нахожусь в АТО. Всю сложность ситуации она осознала только тогда, когда начали появляться первые репортажи с передовой. Она звонила, переживала, но героически переносила мое пребывание там, - рассказал Иван Начовный. Иван добавляет: никогда не теряет связь с мамой, часто приезжает в гости. «Самое главное - это понимание. Всегда будут конфликты и недомолвки, всегда мы, как дети, будем «себе на уме». Но надо понимать, что любовь матери безусловная, она не требует доказательств, каких поступков, героических свершений, она просто есть в течение всей жизни. Самое главное - не терять связь. Если есть время - его надо посвящать родителям, матерям. Позвонить, написать и дать знать, что мы, дети, рядом », - считает Иван. Виталий Литвин - советник председателя Днепропетровской ОГА Отец Виталия Литвина - военнослужащий, служил в разных странах, поэтому семья много путешествовала. Много времени он проводил на работе, поэтому Виталия в основном воспитывала мама - Тамара Михайловна. «Несмотря на то, что все мамы обычно оберегают своих детей, моя мама - достаточно требовательна. Нас в семье двое сыновей, и каждого из нас она воспитывала настоящим мужчиной. Самое ценное - это чувство собственного достоинства, понятие чести и ответственности за свои поступки. То, что сформировано во мне во многом благодаря моей маме. Я благодарен ей за это», - поделился Виталий Литвин. Тамара Михайловна - фельдшер на «скорой». С раннего детства Виталий умел неплохо ориентироваться в медицинских терминах и знал, как оказывать первую помощь. «Еще до школы научиться читать я смог благодаря маме. С мамой впервые попал на рыбалку, она учила меня плавать, - вспоминает Виталий. - Пока живы наши родители, мы все остаемся детьми. Я хочу оставаться ребенком для своей матери очень долго. Мама, будь здорова, я тебя люблю».

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7