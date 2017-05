| Общество | 15:51 | 15.05.2017 В Днепре «Батьківщина» начала сбор подписей против снятия моратория на продажу земли Председатель Днепровской городской организации ВО «Батьківщина» Мгер Куюмчан рассказал, что 15 мая в городе стартует акция по сбору подписей против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».



«Сегодня в Днепре и области мы начинаем широкомасштабную кампанию по сбору подписей для недопущения снятия моратория на продажу земли. Кроме нас сотни тысяч активистов и партийцев по всей Украине начинают такую же кампанию. Надеюсь, нам удастся собрать достаточное количество подписей, чтобы заставить власть не снимать этот мораторий. Мы понимаем, что сегодня всяческими путями пытаются дискредитировать этот процесс, протащить некоторые нормы и законы. Но у меня есть вопрос: кому принадлежит власть? Народу. И по такому очень важному вопросу народ имеет право выразить свою точку зрения. Потому что именно народ установил мораторий в начале Независимости государства, чтобы защитить просытх людей и экономику государства», - сказал Мгер Куюмчан. К участию в акции уже присоединилась Ассоциация фермеров Украины. Организаторы отмечают, что снятие моратория повлечет за собой ряд негативных следствий. «Прежде всего, это приведет к тому, что будет создана олигополическая система владения очередным ресурсом в Украине. Как следствие – риск повышения цен на хлеб и другие продукты питания. Когда народ находится на грани обнищания и не может позволить приобрести лекарства, возникает вопрос: кто в стране может купить эту землю? Для снятия моратория необходимо создать прозрачные правила игры и условия дл создании фермерства. Магнаты не будут создавать рабочие места и это приведет к тому, что люди бросят земли, которые они обрабатывают и защищают, и уедут в города. А в городах у нас и так немного рабочих мест, есть проблемы с жильем. Куда денутся все эти люди? Поэтому в свободном рынке земли я вижу угрозы рынку Украины», - подчеркнул Мгер Куюмчан.



Сбор подписей будет проходить на протяжении 45 дней в специальных палатках с надписью «Всенародный референдум», а также в районных организациях ВО «Батьківщина».

