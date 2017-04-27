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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:07 | 15.05.2017
В ДнепрОГА отчитались о работе за неделю

Открытие Аллеи памяти, оздоровление детей, реабилитация участников АТО и подготовка к фестивалю «Песни, рожденные в АТО» - о главных событиях недели рассказала советник председателя ДнепрОГА Ольга Горб, передает пресс-служба ДнепрОГА.

«В этом году более 1100 детей Днепропетровщины оздоровились в детских центрах области. Из них 72 - дети участников АТО», - сказала Ольга Горб.

Более 200 бойцов АТО в 2017-м пролечились в реабилитационном центре Днепра по адресу пл. Соборная, 14 Ежемесячно учреждение принимает около 60 военных. 18 дней с ними работают лучшие терапевты, невропатологи, физиотерапевты, психологи и психиатры.

«Команда Валентина Резниченко открыла учреждение в декабре 2015 года. С тех пор уже принято более 1200 АТОшников. Пройти реабилитацию здесь могут все демобилизованные», - добавила советник.

31 семья погибших бойцов АТО и инвалидов I-II группы в этом году получили квартиры. Средства на это выделил госбюджет. Еще 11 семей выбирают жилье.

Возле ДнепрОГА открылась уникальная Аллея памяти, посвященная погибшим на Майдане и в АТО героям. Тысячи днепрян уже посетили это место.

Семь лауреатов Всеукраинского фестиваля «Песни, рожденные в АТО» стали участниками многосерийного телесериала, который снимают в жанре документального кино. Фильм о бойцах, которые на передовой писали собственные песни, первыми увидят жители Днепропетровщины.

«В эти выходные горожан ждет музыкальный подарок - команда ДнепрОГА устраивает второй Всеукраинский песенный фестиваль «Песни, рожденные в АТО». На этот раз на мероприятии еще больше авторской музыки, три локации: малая сцена возле музея АТО, большая сцена летнего театра Шевченко и open air в парке Шевченко. Приглашаем всех желающих», - сообщила Ольга Горб.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь. http://most-dnepr.info/news/society/147405.htm
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Теги: общество, Днепропетровщина

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