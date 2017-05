| Общество | 16:07 | 15.05.2017 В ДнепрОГА отчитались о работе за неделю Открытие Аллеи памяти, оздоровление детей, реабилитация участников АТО и подготовка к фестивалю «Песни, рожденные в АТО» - о главных событиях недели рассказала советник председателя ДнепрОГА Ольга Горб, передает пресс-служба ДнепрОГА. «В этом году более 1100 детей Днепропетровщины оздоровились в детских центрах области. Из них 72 - дети участников АТО», - сказала Ольга Горб. Более 200 бойцов АТО в 2017-м пролечились в реабилитационном центре Днепра по адресу пл. Соборная, 14 Ежемесячно учреждение принимает около 60 военных. 18 дней с ними работают лучшие терапевты, невропатологи, физиотерапевты, психологи и психиатры. «Команда Валентина Резниченко открыла учреждение в декабре 2015 года. С тех пор уже принято более 1200 АТОшников. Пройти реабилитацию здесь могут все демобилизованные», - добавила советник. 31 семья погибших бойцов АТО и инвалидов I-II группы в этом году получили квартиры. Средства на это выделил госбюджет. Еще 11 семей выбирают жилье. Возле ДнепрОГА открылась уникальная Аллея памяти, посвященная погибшим на Майдане и в АТО героям. Тысячи днепрян уже посетили это место. Семь лауреатов Всеукраинского фестиваля «Песни, рожденные в АТО» стали участниками многосерийного телесериала, который снимают в жанре документального кино. Фильм о бойцах, которые на передовой писали собственные песни, первыми увидят жители Днепропетровщины. «В эти выходные горожан ждет музыкальный подарок - команда ДнепрОГА устраивает второй Всеукраинский песенный фестиваль «Песни, рожденные в АТО». На этот раз на мероприятии еще больше авторской музыки, три локации: малая сцена возле музея АТО, большая сцена летнего театра Шевченко и open air в парке Шевченко. Приглашаем всех желающих», - сообщила Ольга Горб. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь. http://most-dnepr.info/news/society/147405.htm facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7