| Общество | 16:44 | 15.05.2017 Новой «Мисс США» стала ученая физик-ядерщик Победу в конкурсе «Мисс США-2017» одержала 25-летняя ученая из Вашингтона Кара Маккаолу, передает ASN. Девушка закончила высшее учебное заведение по специальности в отрасли радиохимии и решила работать как ученый. Сейчас она работает физиком-ядерщиком в Комиссии с ядерного регулирования США.

Победительница рассказала, что участвует в конкурсах красоты в свободное от работы время. Конкурс в этом году проходил в Лас-Вегасе. Прямо перед конкурсом девушка хотела изменить прическу (волосы Кары от природы вьются), но в последний момент передумала.

