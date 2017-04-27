Новой «Мисс США» стала ученая физик-ядерщик

Победу в конкурсе «Мисс США-2017» одержала 25-летняя ученая из Вашингтона Кара Маккаолу, передает ASN.

Девушка закончила высшее учебное заведение по специальности в отрасли радиохимии и решила работать как ученый. Сейчас она работает физиком-ядерщиком в Комиссии с ядерного регулирования США.

Победительница рассказала, что участвует в конкурсах красоты в свободное от работы время.

Конкурс в этом году проходил в Лас-Вегасе. Прямо перед конкурсом девушка хотела изменить прическу (волосы Кары от природы вьются), но в последний момент передумала.