Местная власть Днепра выселяя ветеранские организации из здания мэрии, умышленно нарушает права человека, - юрист-правозащитник

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», 11 мая, из здания мэрии Днепра выселили городскую организацию ветеранов.

Юрист-правозащитник, председатель ОО «Восточная правозащитная группа» Павел Лисянский заявил, что местная власть Днепра выселяя ветеранские организации из здания мэрии, умышленно нарушает права человека.

Об этом он заявил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Ветеранские организации находились в здании городской мэрии на основании ст. 20 закона Украины, выселяя их из здания, соответственно местные власти пытаются нарушить данный закон и данную статью. В первую очередь - это незаконные действия, это нападение на гражданское общество.

Данная ситуация вопиющая, но не новая, местная власть идет умышленно на нарушение прав человека. Если они идут на умышленное нарушение, они понимают, что им за это ничего не будет. Самое страшное – эта безответственность и безнаказанность. Если сегодня они забирают помещение у ветеранских организаций, завтра они будут забирать помещение у благотворительных, потом пойдет рейдертсво общественных организаций. Это противодействие демократическим ценностям, противодействие развитию гражданского общества, а так быть не должно», - заявил он.

Павел Лисянский добавил, что в данном случае все правозащитное сообщество должно включится и осудить данную проблему, и не дать местной власти нарушать права ветеранских организаций.