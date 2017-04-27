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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:07 | 15.05.2017
Как выбрать мобильный телефон для разных категорий пользователей

Представить свою жизнь без мобильного телефона сегодня сложно: это не только суперсредство для связи с миром, но и возможность решения множества вопросов на удалении. Некогда эксклюзивный и редкий гаджет уже есть у всех, начиная от детей и заканчивая пожилыми людьми. Пользователей мобильной связи можно разделить на несколько категорий, и у каждой из них имеются определенные требования к аппарату, которые следует учитывать при выборе.

Чтобы подобрать мобильный телефон определенного уровня и категории, нужно учитывать технические и другие характеристики, которые прилагаются в описании к аппарату. Например, в Мойо мобильные телефоны можно отсортировать по требуемым параметрам и выбирать уже из моделей, которые наиболее подходят по характеристикам.

Итак, какой мобильный телефон станет оптимальным для определенного пользователя:

• Дети младшего школьного возраста. Как правило, на этот возраст выпадает первое знакомство с «мобильником». Самое главное для родителей — чтобы ребенок всегда оставался на связи, мог ответить на звонок и позвонить маме и папе. Аппарат должен быть современным, но неброским, без множества функций. Важнейшими параметрами являются емкость батареи, чтобы аккумулятор мог долго держать заряд, хороший прием, качество связи и крепкий корпус, который выдержит неоднократные падения (а они будут). Важен и размер: телефон не должен выпадать из руки ребенка.

• Ребятам-подросткам и старшим школьникам следует выбирать современную модель, например, бюджетный смартфон с сенсорным экраном, с хорошей внутренней памятью и возможностью ее увеличения за счет внешнего источника. Немаловажную роль играет качество звука и фотографий, в том числе, наличие фронтальной камеры. Подростки обожают менять мелодии на входящие звонки, и, конечно же, делать селфи.

• Людям среднего возраста подойдут мобильные телефоны из категории middle range, самой многочисленной на сегодня. Средняя функциональность и отличные характеристики по основным параметрам (звук, качество связи, заряд батареи) делают эти телефоны востребованными и «долгоиграющими».

• Бизнесменам и людям при должности даже по статусу положено иметь имиджевый, дорогой телефон. Кроме того, максимум функций, таких как большой объем памяти, голосовые заметки, расширенная записная книга, органайзер, интернет и другие, важны для решения рабочих процессов. Дизайн аппаратов отличается строгостью выдержанностью.

• Пожилым людям подойдут бюджетные аппараты. Очень важно наличие хорошего качества связи, емкой батареи, громкого динамика и крупных клавиш, а также большого шрифта отображения цифр. Корпус должен быть удобным, не скользить в руке. Также важно наличие четкого экрана, лучше матового, чтобы можно было видеть, что написано, даже при свете солнца. Меню должно быть простым и понятным, с минимальным количеством функций.

Воспользовавшись этими простыми правилами, можно выбрать подходящий подарок близкому человеку и не прогадать.
 
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