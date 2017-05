| Общество | 17:07 | 15.05.2017 Как выбрать мобильный телефон для разных категорий пользователей Представить свою жизнь без мобильного телефона сегодня сложно: это не только суперсредство для связи с миром, но и возможность решения множества вопросов на удалении. Некогда эксклюзивный и редкий гаджет уже есть у всех, начиная от детей и заканчивая пожилыми людьми. Пользователей мобильной связи можно разделить на несколько категорий, и у каждой из них имеются определенные требования к аппарату, которые следует учитывать при выборе. Чтобы подобрать мобильный телефон определенного уровня и категории, нужно учитывать технические и другие характеристики, которые прилагаются в описании к аппарату. Например, в Мойо мобильные телефоны можно отсортировать по требуемым параметрам и выбирать уже из моделей, которые наиболее подходят по характеристикам. Итак, какой мобильный телефон станет оптимальным для определенного пользователя: • Дети младшего школьного возраста. Как правило, на этот возраст выпадает первое знакомство с «мобильником». Самое главное для родителей — чтобы ребенок всегда оставался на связи, мог ответить на звонок и позвонить маме и папе. Аппарат должен быть современным, но неброским, без множества функций. Важнейшими параметрами являются емкость батареи, чтобы аккумулятор мог долго держать заряд, хороший прием, качество связи и крепкий корпус, который выдержит неоднократные падения (а они будут). Важен и размер: телефон не должен выпадать из руки ребенка. • Ребятам-подросткам и старшим школьникам следует выбирать современную модель, например, бюджетный смартфон с сенсорным экраном, с хорошей внутренней памятью и возможностью ее увеличения за счет внешнего источника. Немаловажную роль играет качество звука и фотографий, в том числе, наличие фронтальной камеры. Подростки обожают менять мелодии на входящие звонки, и, конечно же, делать селфи. • Людям среднего возраста подойдут мобильные телефоны из категории middle range, самой многочисленной на сегодня. Средняя функциональность и отличные характеристики по основным параметрам (звук, качество связи, заряд батареи) делают эти телефоны востребованными и «долгоиграющими». • Бизнесменам и людям при должности даже по статусу положено иметь имиджевый, дорогой телефон. Кроме того, максимум функций, таких как большой объем памяти, голосовые заметки, расширенная записная книга, органайзер, интернет и другие, важны для решения рабочих процессов. Дизайн аппаратов отличается строгостью выдержанностью. • Пожилым людям подойдут бюджетные аппараты. Очень важно наличие хорошего качества связи, емкой батареи, громкого динамика и крупных клавиш, а также большого шрифта отображения цифр. Корпус должен быть удобным, не скользить в руке. Также важно наличие четкого экрана, лучше матового, чтобы можно было видеть, что написано, даже при свете солнца. Меню должно быть простым и понятным, с минимальным количеством функций. Воспользовавшись этими простыми правилами, можно выбрать подходящий подарок близкому человеку и не прогадать.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7