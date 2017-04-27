Как алкоголь меняет личность человека, - исследование

Специалисты пришли к выводу, что личные качества и поведение людей под воздействием алкоголя не меняются значительно, передают «Подробности».

Психологи отмечают, что пьяные люди зачастую не помнят, что именно происходит с ними в ходе праздничного застолья из-за опьянения. Поэтому они полагают, что их поведение и поступки могут значительно меняться под влиянием алкоголя.

Ученые пригласили для участия в эксперименте 156 добровольцев, которые в ходе опыта должны были напиться в баре.

Точнее, выпивала только одна половина участников, а другая наблюдала за переменами в их поведении. В результате оказалось, что после опьянения люди больше спорили и общались, но в остальном, вели себя как обычно.

По мнению ученых, часто пьяным людям кажется, что их поведение меняется сильнее, чем на самом деле.