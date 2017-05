| Общество | 17:09 | 15.05.2017 Как алкоголь меняет личность человека, - исследование Специалисты пришли к выводу, что личные качества и поведение людей под воздействием алкоголя не меняются значительно, передают «Подробности». Психологи отмечают, что пьяные люди зачастую не помнят, что именно происходит с ними в ходе праздничного застолья из-за опьянения. Поэтому они полагают, что их поведение и поступки могут значительно меняться под влиянием алкоголя. Ученые пригласили для участия в эксперименте 156 добровольцев, которые в ходе опыта должны были напиться в баре. Точнее, выпивала только одна половина участников, а другая наблюдала за переменами в их поведении. В результате оказалось, что после опьянения люди больше спорили и общались, но в остальном, вели себя как обычно. По мнению ученых, часто пьяным людям кажется, что их поведение меняется сильнее, чем на самом деле. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7